В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

с чего всё началось

В Совете федерации обсудили предложение регионов добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины в жилых домах в дневное время, сообщают «Известия».

В России предложили штрафовать за шум в домах в дневное время

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