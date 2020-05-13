Экономика
URA.RuВ России предложили снизить НДФЛ до 6,5%
«В ТПП считают необходимым снизить на срок до 31 декабря 2020 года ставку НДФЛ с 13% до 6,5%», — пишет ТАСС. Эксперты организации считают, что нужно также снизить ставки страховых взносов до 5% для субъектов малого и среднего бизнеса, которые возьмут на работу новых работников.
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с чего всё началось
Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.РИА Новостивчера в 20:26
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