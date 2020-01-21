Общество

Газета.RuГазета.RuМногодетным отцам могут снизить пенсионный возраст

Уточняется, что ранее было принято решение о том, что родившие 3-4 детей многодетные матери имеют возможность досрочного выхода на пенсию. Авторы нового законопроекта рассчитывают на "симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин".
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Многодетным отцам предложили снизить пенсионный возраст

РЕН ТВ13:43

Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст

Газета.Ru13:45

В Госдуму внесен проект о возможности досрочного выхода на пенсию для родителей четырех и более детей

Агентство Москвавчера в 04:01

Многодетным отцам предложили снизить пенсионный возраст

Парламентская газета13:34

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

Российская газетавчера в 07:27

В Госдуме предложили новое условие для досрочно выхода на пенсию

Rambler News Serviceвчера в 04:11

В Думу внесен законопроект о досрочной пенсии для многодетных

Общественное телевидение Россиивчера в 06:12
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Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
RT на русском 13:49
Культура

Актера Виктора Ракова госпитализировали в Москве

В Москве срочно госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Виктор Раков, сообщает телеграм-канал 112.
Культуромания вчера в 14:12
Происшествия

Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Газета.Ru 09:29
Общество

Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Интерфакс 13:06
Экономика

Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса»

Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
Ведомости 11:34
Технологии

Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram

SEC считает, что обещание Telegram не контролировать развитие криптовалютной блокчейн-платформы TON после ее запуска противоречит заверениям, которые организация предоставляла своим инвесторам.
РБК 13:00
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Политика

Путин прокомментировал судьбу Жириновского

Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Вестник Кавказа 08:36
Общество

Число пенсионеров сократилось из-за повышения пенсионного возраста

Как заявил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, на заслуженный отдых вышло на 355 тысяч человек меньше, чем если бы в России не повысили пенсионный возраст.
Комсомольская правда вчера в 02:54
Армия и оружие

Армия России в 2019 году получила 18 тысяч комплектов «Ратника»

РИА Новости вчера в 20:26
Политика

Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
РИА Новости 11:24
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
РБК вчера в 08:09
Футбол

Андрей Тихонов: «Последние годы Жано выглядел невыразительно, он очень травматичный игрок»

Последние годы выглядел довольно-таки невыразительно, но были игры, когда он вытаскивал команду.
Sportbox.RU 12:28
Шоу-бизнес

Умер заслуженный артист России Данила Перов

Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
РБК 12:03
Авто

УАЗ выпустил семейное авто на базе УАЗ «Профи»

Ульяновское предприятие представило универсальную грузопассажирскую версию своей модели «Профи».
32CARS.ru вчера в 23:43
Общество

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
Вести.Ru 08:40
Политика

Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
РИА Новости 05:51
Здоровье

Названы продукты, которых следует избегать при повышенном давлении

Медики назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона при гипертонии, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на GQ.
UfaTime.ru вчера в 01:07
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены

Местный житель Александр Бессуднов предложил главе государства построить Великую русскую стену по линии Белгородской засечной черты, которая выполняла защитную функцию в XVII веке.
Pravda.Ru 08:14
Общество

В Думу внесен законопроект об отмене НДФЛ и НДС

Депутат Госдумы Андрейченко А.В. внес в нижнюю палату проект закона об отмене большей части налоговых платежей на дальневосточных территориях.
Время Бухгалтера 02:51
Происшествия

Boeing скрыла частичную ответственность за авиакатастрофу 2009 года

Американская компания Boeing смогла скрыть факт частичной ответственности за авиакатастрофу в Нидерландах в 2009 году, где погибли девять человек.
РЕН ТВ вчера в 01:20
Политика

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 10:39
Общество

В «Освенциме» отказались принимать экспозицию музея Победы

Московский Комсомолец 10:05
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия 12:36
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Происшествия

На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель

На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
DP.RU 08:19
Экономика

Орешкин оценил уровень неравенства в России

Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но все еще остается недопустимо высоким.
Lenta.ru 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
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