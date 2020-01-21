Общество
Газета.RuМногодетным отцам могут снизить пенсионный возраст
Уточняется, что ранее было принято решение о том, что родившие 3-4 детей многодетные матери имеют возможность досрочного выхода на пенсию. Авторы нового законопроекта рассчитывают на "симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин".
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В Госдуму внесен проект о возможности досрочного выхода на пенсию для родителей четырех и более детей
Агентство Москвавчера в 04:01
В Думу внесен законопроект о досрочной пенсии для многодетных
Общественное телевидение Россиивчера в 06:12
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