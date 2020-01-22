с чего всё началось

Госсовет Удмуртской Республики 22 января внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Политика Топилин назначен главой Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Политика Первый заместитель генпрокурора России подал в отставку По информации РБК, после официального назначения Игоря Краснова на должность генпрокурора в отставку подали три руководителя главков ведомства: начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, начальник кадрового управления Сергей Замуруев и начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев.

Политика В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.

Политика Британский парламент одобрил законопроект о Brexit В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.

Политика Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.

Гаджеты Германия заплатит Microsoft за опоздание с обновлением Windows 7 Компания Microsoft никогда не скрывала, что поддержка операционной системы Windows 7 прекратится 14 января 2020 года и что желающим продолжать получать обновления безопасности придётся заплатить.

Происшествия Пенсионная реформа: Кто жирует на деньги, украденные у стариков Думаю, не нужно говорить, что подобные случаи еще больше дискредитируют нынешнюю пенсионную систему в России, третий год подвергаемую жесточайшей критике из-за недавно проведенной реформы, повысившей возраст выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет у мужчин.

Общество У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.