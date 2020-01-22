Общество

ИзвестияИзвестияВ России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртской Республики 22 января внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Авторы внесенного в Госдуму законопроекта
 назвали главной его целью "симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", напоминая, что "в целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию".
РИА Новостивчера в 17:20

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В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

РИА Новостивчера в 17:20

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Многодетным отцам могут разрешить досрочно выходить на пенсию

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РБКвчера в 14:05
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Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

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Жир на животе человека увеличивает риск повторного сердечного приступа

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Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
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Свободная Пресса 00:03
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В Красноярском крае при пожаре погибла семья с ребёнком

В Шарыповском районе Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства пожара, при котором погибла семья с маленьким ребёнком.
REGNUM 01:37
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AMD выпустила видеокарту среднего уровня Radeon RX 5600 XT

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