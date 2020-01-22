Общество
ИзвестияВ России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам
Госсовет Удмуртской Республики 22 января внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Авторы внесенного в Госдуму законопроекта назвали главной его целью "симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", напоминая, что "в целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию".РИА Новостивчера в 17:20
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В Думу внесли законопроект о праве многодетных мужчин досрочно выйти на пенсию
Интерфаксвчера в 12:58
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