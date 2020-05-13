Экономика
ФедералПрессВ России предложили сократить НДФЛ в два раза
Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин предложил сократить подоходный налог (НДФЛ) до 6,5 %. Это поможет стабилизировать ситуацию на российском рынке труда. По словам Катырина, также необходимо одновременно снизить до 5 % ставки страховых взносов для ряда малых и средних предприятий.
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с чего всё началось
Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.РИА Новости12 мая в 20:26
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