Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.

с чего всё началось

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин предложил сократить подоходный налог (НДФЛ) до 6,5 %. Это поможет стабилизировать ситуацию на российском рынке труда. По словам Катырина, также необходимо одновременно снизить до 5 % ставки страховых взносов для ряда малых и средних предприятий.

В России предложили сократить НДФЛ в два раза

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