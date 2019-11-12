Общество
RT на русскомВ России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия. Об этом говорится в исследовании специалистов компании, с которым ознакомился RT.
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с чего всё началось
Чтобы уменьшить износ дорожного покрытия в Центральном регионе России, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней (согласно действующим стандартам, ездить на «шипах» разрешено 273 дня — с начала сентября по конец мая).RT на русскомвчера в 22:03
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Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Общество
Газ из Болгарии в Сербию по «Турецкому потоку» пустят в 2020 году
Газ из Болгарии в Сербию по газопроводу «Турецкий поток» начнёт поступать до мая 2020 года.
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Авто
В КАМАЗах появится новая интеллектуальная система от «Билайн»
Футбол
Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). По информации источника, одноклубники ждут извинений от португальца, который после своей замены на 55-й минуте сразу отправился в раздевалку, а позже покинул стадион за несколько минут до финального свистка.
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
Происшествия
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Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет
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Глава NASA Джим Бриденстайн отказывается принять это изменение.
Авто
АвтоВАЗ обнародовал стоимость Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ объявляет новые комплектации и цены на автомобили семейства LADA Vesta – все модели (кроме LADA Vesta Sport) получили бесступенчатую автоматическую трансмиссию, которая устанавливается вместе со 113-сильным двигателем H4M.
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Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
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Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
Общество
В России предложили снять ограничение на крепость пивных напитков
Российские производители пива предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами, сообщает газета "Известия".
Политика
Порошенко выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернётся в её состав.
Политика
Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
Наука
Искусственный рог может спасти носорогов от полного истребления
Международная группа ученых изобрела искусственный рог носорога.
Общество
Венецию затопило из-за обильных дождей
Центр Венеции затопило из-за затяжных дождей, обрушившихся на Италию. Об этом пишет Associated Press.
Армия и оружие
Замена СВД: снайперскую винтовку Чукавина запустят в серию
Серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) начнется через два года.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Армия и оружие
Эсминец «Лидер» могут усилить керамической бронёй
Новый атомный российский эсминец «Лидер» может получить дополнительную защиту.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Общество
Минприроды сообщило об угрозе «мусорного» коллапса в Томской области
В список 16 регионов России, властям которых министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал в целях недопущения «мусорного» коллапса обратить особое внимание на деятельность региональных операторов, вошла Томская область.
Происшествия
СК возбудил дела из-за угроз убийством судье Мосгорсуда
Правоохранители смогли установить и задержать мужчин, которые разместили в интернете угрозы в адрес одного из судей Московского городского суда.
Общество
Путин одобрил внедрение в России нового налога
Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.