Общество

RT на русскомRT на русскомВ России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия. Об этом говорится в исследовании специалистов компании, с которым ознакомился RT.
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с чего всё началось

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Чтобы уменьшить износ дорожного покрытия в Центральном регионе России, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней (согласно действующим стандартам, ездить на «шипах» разрешено 273 дня — с начала сентября по конец мая).
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