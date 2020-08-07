В России предложили сократить процесс ввода малоэтажного жилья
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Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое. С такой инициативой в Минстрой обратился подкомитет по малоэтажному и коттеджному строительству «Деловой России», пишут «Известия».В настоящее время ввод жилья в эксплуатацию занимает в среднем 2,5 месяца.В источнике
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Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое. С инициативой в Минстрой обратилась «Деловая Россия». С копией письма ознакомились «Известия».
Известия17:01
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В России предложили сократить процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья
Псковское агентство информациивчера в 12:53