Жена блогера против президента, споры с Россией и «боевики» ЧВК Вагнера

В последние годы Лукашенко на выборах противостояли известные оппозиционеры (например Андрей Санников в 2010 году или Александр Милинкевич в 2005 году), тогда как эти трое до весны этого года не были известны как профессиональные критики власти.