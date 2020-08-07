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Псковская Лента Новостей
Псковская Лента Новостей

В России предложили сократить процесс ввода малоэтажного жилья

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое. С такой инициативой в Минстрой обратился подкомитет по малоэтажному и коттеджному строительству «Деловой России», пишут «Известия».В настоящее время ввод жилья в эксплуатацию занимает в среднем 2,5 месяца.В источнике
С чего всё началось
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое. С инициативой в Минстрой обратилась «Деловая Россия». С копией письма ознакомились «Известия».
Известия17:01
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Комсомольская правда

Цены на малоэтажное жилье могут снизиться на пять процентов

Комсомольская правда01:03
Авторадио

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое

Авторадиовчера в 12:48
РЕН ТВ

Российский бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажные дома

РЕН ТВ18:30
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

Известия17:01
Псковское агентство информации

В России предложили сократить процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

Псковское агентство информациивчера в 12:53
ТАСС

«Деловая Россия» предложила вдвое сократить время ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

ТАСС20:57
Forbes

Ловушка для строителей: почему переход на эскроу-счета привел к снижению ввода жилья

Forbesвчера в 01:45

Жена блогера против президента, споры с Россией и «боевики» ЧВК Вагнера

В последние годы Лукашенко на выборах противостояли известные оппозиционеры (например Андрей Санников в 2010 году или Александр Милинкевич в 2005 году), тогда как эти трое до весны этого года не были известны как профессиональные критики власти.
РБК09:24

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
1,5K

В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах в отношении компании

Президент США Дональд Трамп 6 августа подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok, а также сделок, касающихся соцсети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними предприятиями.
Инфорос06:36

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
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