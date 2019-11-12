Общество
ИзвестияВ России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май). Также специалисты предлагают установить максимальную скорость движения для авто зимой — 70–80 км/ч на всех типах дорог.
Читать в источнике
Оценить98
с чего всё началось
Чтобы уменьшить износ дорожного покрытия в Центральном регионе России, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней (согласно действующим стандартам, ездить на «шипах» разрешено 273 дня — с начала сентября по конец мая).RT на русскомвчера в 22:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:26, Вашингтон
Шоу-бизнес
Разин оправдывается из-за ситуации с Заворотнюк
Разин сожалеет, что единственным источником информации для СМИ выступает он сам, так как контактирует с врачом Заворотнюк.
Вести Подмосковья 02:07
Политика
Турция начала депортацию иностранных боевиков ИГ
Власти Турции объявили о начале депортации боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, которые приехали из других стран.
Телеканал RTVI вчера в 06:42
Происшествия
В Тюмени от менингита умер курсант военного училища
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
BFM.ru 03:15
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Коммерсантъ 02:53
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Известия вчера в 21:55
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
RT на русском вчера в 14:07
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Общество
Глава Минприроды назвал 16 регионов, где возможен мусорный коллапс
В Минприроды напомнили, что федеральный закон Об отходах производства и потребления наделил субъекты РФ правом в случае отсутствия регионального оператора, досрочного прекращения деятельности регоператора, в том числе в случае его отказа от деятельности, привлекать к оказанию услуги лицензированные муниципальные или государственные предприятия.
Znak.com 03:04
Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Общество
МИД Польши обвинил Netflix в фальсификации истории
МИД Польши обвинил компанию Netflix в фальсификации истории в одном из сериалов. Об этом сообщается в Twitter ведомства.
РЕН ТВ 10 ноября в 07:36
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
РБК вчера в 06:56
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой
StarHit.ru вчера в 10:00
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Происшествия
Защита обжаловала арест водителя, сбившего женщину с коляской
Днем 4 ноября на въезде в Пионерский насмерть сбили женщину, ее двухлетний ребенок, лежавший в коляске, выжил.
Новый Калининград.Ru вчера в 08:14
Теннис
Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу
Tables Turned @ StefTsitsipas secures his first-ever win over Medvedev, coming through 7-6 6-4 on his debut at the # NittoATPFinals pic.twitter.com / VzEutNDIp0 — Tennis TV (@ TennisTV) November 11, 2019 Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу.
Sports.ru вчера в 11:20
Общество
СК запустил специальный раздел о поиске пропавших детей
Следственный комитет России запустил на своем сайте новый раздел «Внимание, пропал ребенок!».
РБК 04:16
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».
News.ru 02:37
Общество
ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне
Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:17
Общество
Отец Ассанжа рассказал о состоянии здоровья сына
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж чувствует себя очень плохо, заявил в интервью РИА Новости его отец Джон Шиптон.
РИА Новости 02:26
Здоровье
В 60% случаев доктор Google ошибается
Ученые из США провели опрос, в ходе которого установили, что больше половины людей ставят себе опасные диагнозы после консультации с доктором Google, сообщает «МедикФорум».
Live24 04:03
Политика
США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ
Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.
ФАН вчера в 18:58