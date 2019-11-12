Общество
ИзвестияВ России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май). Также специалисты предлагают установить максимальную скорость движения для авто зимой — 70–80 км/ч на всех типах дорог.
Читать в источнике
Оценить273
с чего всё началось
Чтобы уменьшить износ дорожного покрытия в Центральном регионе России, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней (согласно действующим стандартам, ездить на «шипах» разрешено 273 дня — с начала сентября по конец мая).RT на русскомвчера в 22:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:05, Ашберн
Спорт
Американская гимнастка погибла в результате падения с брусьев
Американская гимнастка Мелани Коулман скончалась в возрасте 20 лет после неудачного падения с брусьев во время тренировки.
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Финансы
Индексы МосБиржи и РТС упали на полпункта
Сводный индекс главных компаний Европы Stoxx Europe 600 упал на 0,28%, до 405,42 пункта.
Происшествия
Уголовные дела возбуждены после угроз убийством судье Мосгорсуда
Следователи возбудили уголовные дела о призыве к экстремизму и угрозе убийством судье Мосгорсуда.
Политика
В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Заявление прозвучало, как ответ на вопрос, зачем вообще Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате.
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
Авто
Компания Chery показала первые фото нового кроссовера Chery Tiggo 7
Компания Chery покажет новый Tiggo 7 на домашнем автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября.
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова экстрадируют в настоящий момент в США.
Фигурное катание
ФФККР призвала ISU изучить судейские решения по российским фигуристам
Интернет
Google Chrome будет помечать медленные сайты
Компания Google планирует ввести новую функцию в свой браузер. Chrome будет помечать медленные и быстрые сайты определенной маркировкой.
Авто
Mercedes-Maybach GLS будет показан 21 ноября
Пять лет назад Daimler представила Mercedes-Maybach S-Class нынешнего поколения на Auto Guangzhou, а в конце этого месяца новый Maybach GLS будет презентован официально.
Общество
Глава Минприроды назвал регионы на грани «мусорного коллапса»
Особое внимание министр рекомендовал обратить тем регионам, где уже были зафиксированы случаи некачественной работы региональных операторов.
Происшествия
ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить компенсацию в размере 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края.
Интернет
Видеохостинг YouTube будет удалять коммерчески невыгодные аккаунты
"YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему Сервису или его части, если сочтет, что предоставление Вам доступа к Сервису более не имеет коммерческого смысла", – указано в обновленном документе.
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
Политика
Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Технологии
Дудь поговорил с автором теории о Девятой планете
Известный блогер Юрий Дудь взял интервью у астрофизика Константина Батыгина, который преподает в Калифорнийском технологическом университете.
Происшествия
Историческое здание 19-го века загорелось в Твери
Во вторник в одном из домов историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери произошел пожар.
Происшествия
В Раменском сожгли более 13 авто фотовидеофиксации
В Раменском в поселке Дружба сгорели более десяти автомобилей фотовидеофиксации.
Футбол
Стерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Шоу-бизнес
Гузеева показала мужа в обновках
Лариса Гузеева доказала публике, что все еще счастлива в браке с Игорем Бухаровым. Накануне они провели вместе целый день.
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
Авто
Представлена новая Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia. Автомобиль приедет в Россию уже в 2020 году.