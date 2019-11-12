Общество

ИзвестияИзвестияВ России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май). Также специалисты предлагают установить максимальную скорость движения для авто зимой — 70–80 км/ч на всех типах дорог.
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с чего всё началось

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Чтобы уменьшить износ дорожного покрытия в Центральном регионе России, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней (согласно действующим стандартам, ездить на «шипах» разрешено 273 дня — с начала сентября по конец мая).
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