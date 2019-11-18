Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили сократить время продажи алкоголя

Запрет на продажу спиртного после 22:00 предлагается ввести на федеральном уровне. Регионы смогут устанавливать более жесткие ограничения вплоть до полного запрета на реализацию алкогольных напитков в определенные дни, например, во время проведения спортивных мероприятий.
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Николай Говорин
Минздрав инициативу поддерживает. На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9-14%, особенно среди молодежи.
— Николай Говорин, российский общественный деятельМосква 24 20:36
с чего всё началось

От часу не легче: кабмину предложили сократить время продажи спиртного

Лучше меньше ОНФ предложил на федеральном уровне пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22:00. Это следует из писем организации, которые направлены в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.
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СМИ: правительству предложили сократить время продажи алкоголя

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РБК20:11

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Lenta.ru17:55

В России предложили ужесточить правила продажи спиртных напитков

Комсомольская правда19:17

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Известия19:16

«Известия»: ОНФ предложил сократить время продажи алкоголя на час

ТАСС19:24

Властям предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах

URA.Ru17:55
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