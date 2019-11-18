В России хотят ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах, на час сократив допустимый временной интервал его реализации. «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) уже направил в правительство соответствующую инициативу («Известия» ознакомились с письмом).

с чего всё началось

Минздрав инициативу поддерживает. На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9-14%, особенно среди молодежи.

Запрет на продажу спиртного после 22:00 предлагается ввести на федеральном уровне. Регионы смогут устанавливать более жесткие ограничения вплоть до полного запрета на реализацию алкогольных напитков в определенные дни, например, во время проведения спортивных мероприятий.

В России предложили сократить время продажи алкоголя

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