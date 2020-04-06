Коронавирус

РБКРБКВ Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в 2020 году

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением отменить проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в 2020 году

РБК18:01

В России предложили совсем отменить ЕГЭ

Lenta.ru10:36

В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

Интерфакс13:59

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Российская газета13:29

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РИА Новости17:57

КПРФ обсудила с Мишустиным отмену ЕГЭ в 2020 году

ТАСС10:33

Смолин предложил заменить ЕГЭ на портфолио

Парламентская газета07:08
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Генпрокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) проверить обоснованность роста цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны, говорится в сообщении надзорного ведомства.
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Автоспорт

Зак Браун: Четыре команды могут покинуть Формулу 1

Зак Браун считает, что нужно пойти дальше и ограничить расходы суммой в 100 миллионов долларов, но из топ-команд эту идею поддерживают только в Mercedes, а Ferrari и Red Bull не готовы к столь решительным мерам.
F1news.ru 01:58
Космос

Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с экипажем

Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый комплекс космодрома Байконур для первого пилотируемого запуска на Международную космическую станцию (МКС), сообщается в понедельник, 6 апреля, в Twitter «Роскосмоса».
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Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
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АвтоВАЗ поднял цену Chevrolet Niva

Руководство АвтоВАЗа повысили стоимость внедорожника Chevrolet Niva.
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Как сообщает Bloomberg, и Москва, и Эр-Рияд выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США.
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Пригожин подал в суд на Любовь Соболь и телеканал «Царьград»

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Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии.
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В России отзывают 9 тысяч автомобилей Mazda

Росстандарт сообщает об отзыве в России 9 040 транспортных средств марки Mazda CX-5.
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий американским компаниям вести разработку полезных ископаемых на Луне и других небесных телах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
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Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
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Вандалы в Британии повредили «распространяющие коронавирус» вышки 5G

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В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

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Олег Николаевич Смолин
Политик
Советский и российский политик и философ, специалист по философии политики и социальной философии. Депутат ГД РФ, член фракции КПРФ, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ. Доктор философских наук, академик Российской академии образования. Председатель Общероссийского общественного движения «Образование - для всех».
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