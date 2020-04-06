Коронавирус
РБКВ Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в 2020 году
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением отменить проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Происшествия
В Полтаве разбили мемориальную доску националисту Петлюре
Неизвестные разбили в Полтаве мемориальную доску, установленную в честь одного из лидеров украинского националистического движения Симона Петлюры.
Общество
Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны
Генпрокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) проверить обоснованность роста цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Общество
Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Общество
В Приморье в режиме самоизоляции ввели пропускную систему по SMS
Если приморца на улице остановят полицейские, то ему необходимо предъявить: паспорт, SMS-пропуск и справку с места работы.
Футбол
Защитник «Манчестер Сити» Уокер вызвал домой проституток
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Автоспорт
Зак Браун: Четыре команды могут покинуть Формулу 1
Зак Браун считает, что нужно пойти дальше и ограничить расходы суммой в 100 миллионов долларов, но из топ-команд эту идею поддерживают только в Mercedes, а Ferrari и Red Bull не готовы к столь решительным мерам.
Космос
Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с экипажем
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый комплекс космодрома Байконур для первого пилотируемого запуска на Международную космическую станцию (МКС), сообщается в понедельник, 6 апреля, в Twitter «Роскосмоса».
Общество
Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
Авто
АвтоВАЗ поднял цену Chevrolet Niva
Руководство АвтоВАЗа повысили стоимость внедорожника Chevrolet Niva.
Общество
Губернатор отменил сухой закон в Забайкалье с 7 апреля
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 6 апреля отменил введённый 2 апреля запрет на торговлю спиртным в регионе: алкоголь разрешат продавать с 7 апреля, но ограничат время его продажи с 9.00 до 18.00.
Энергетика
Bloomberg узнал о препятствиях для сделки Москвы и Эр-Рияда по нефти
Как сообщает Bloomberg, и Москва, и Эр-Рияд выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США.
Общество
В Новгородской области скончался первый пациент с коронавирусом
В Новгородской области зафиксирован первый летальный исход от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Автоспорт
Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии.
Политика
Рост рейтинга Путина объяснили во ВЦИОМ
Ранее NEWS.ru сообщал, что ВЦИОМ провёл опрос россиян после телеобращения президента РФ Владимира Путина 2 апреля в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса.
Авто
В России отзывают 9 тысяч автомобилей Mazda
Росстандарт сообщает об отзыве в России 9 040 транспортных средств марки Mazda CX-5.
Политика
Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне
Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий американским компаниям вести разработку полезных ископаемых на Луне и других небесных телах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Шоу-бизнес
Беременная супруга Степана Меньщикова стала бабушкой
Возлюбленная Меньщикова постоянно была на связи с дочерью, поэтому фактически пережила весь процесс вместе с ней.
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
Политика
Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России
Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Общество
Вандалы в Британии повредили «распространяющие коронавирус» вышки 5G
Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
Общество
Льва Лещенко выписали из Коммунарки
Кино
В Москве сняли первую короткометражку о самоизоляции
В Москве прошли съемки короткометражки «Удаленка» — первого фильма о самоизоляции во время пандемии коронавируса.
ЖКХ
В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ
Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.