Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением отменить проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в 2020 году

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