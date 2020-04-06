Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
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В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

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В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

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Олег Николаевич Смолин
Политик
Советский и российский политик и философ, специалист по философии политики и социальной философии. Депутат ГД РФ, член фракции КПРФ, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ. Доктор философских наук, академик Российской академии образования. Председатель Общероссийского общественного движения «Образование - для всех».
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