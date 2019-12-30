Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали предложение создать авиакомпанию для Дальнего Востока

RT на русском08:30

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01

Правительство обсуждает создание новой авиакомпании на Дальнем Востоке

Коммерсантъвчера в 21:15

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21
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Автобус с пассажирами упал в кювет в Тульской области. Как сообщает РИА Новости, пострадало семь человек, один из которых ребенок.
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Посол Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась на тему причин Второй мировой войны.
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В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
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Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Газета.Ru 11:33
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Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
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Клип группы Nirvana собрал миллиард просмотров на YouTube

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Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы

В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
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Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании

Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
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Компания Transcend представила новую флешку JetFlash 910, которая отличается высокими показателями скорости чтения и записи.
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Мантуров: некоторые автопроизводители могут уйти из России

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Художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина назвала «невероятно разумным» назначение режиссера Виктора Рыжакова худруком театра «Современник».
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В Челябинской области загорелась автозаправка

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Новогодний подарок от GOG — ролевая игра Tower of Time

Цифровой магазин GOG в рамках большой зимней распродажи подготовил новогодний подарок всем своим пользователям — бесплатную копию ролевой игры Tower of Time.
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ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой

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Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color

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Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
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Бренд Haval привезёт в Индию три модели

Автопроизводитель намерен поставить на конвейер сразу три модели популярного китайского бренда. Это будут Haval 6, Haval 9 и Haval 4.
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Правительство Ливии запросило военную поддержку Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
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Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
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Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
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Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

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