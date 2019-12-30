Экономика
Российская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известиявчера в 16:01
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Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Политика
«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Ивана Лищина.
Гаджеты
Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан
Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента, в стране положена смертная казнь.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Политика
Против Эрдогана создается международная коалиция
Шоу-бизнес
Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей
Известный российский хоккеист Иван Телегин высказался о расставании с певицей Пелагеей.
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью
Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
Политика
Володин объяснил, в каком случае Россия откажется от участия в ПАСЕ
Россия откажется от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если столкнется с нарушением своих прав или дискриминацией в этой организации.
Происшествия
В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо
Пьяный подросток в Бурятии во время задержания ранил ножом в лицо водителя служебного автомобиля, сообщает СУСК республики.
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял новогодние телешоу
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Политика
Начался обмен пленными между Киевом и Донбассом
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Общество
Программы льготного автокредитования возобновят с 1 января
Программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» возобновят в России с 1 января 2020 года.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году
В 2020 году размер страховой пенсии большинства неработающих пенсионеров увеличится по меньшей мере на 1 тыс. рублей и составит 16,5 тыс. рублей.
Происшествия
В Астрахани четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе
Из-за обрушения пола в одном из кафе Астрахани в подвал провалились несколько человек.
Автоспорт
Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Самую высокую рублевую доходность в 2019 году показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), акции российских компаний, в том числе «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», а из драгоценных металлов — палладий, рассказали опрошенные РБК аналитики.
Хоккей
Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России
Наука
ВИЧ эволюционирует и становится более заразным
27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Происшествия
Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат
Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Футбол
Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов
Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
Происшествия
Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии
Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.
Футбол
РФС: Черчесов продолжит работу в рамках подписанного ранее контракта
Станислав Черчесов продолжит работать на посту главного тренера сборной России по футболу в рамках подписанного ранее контракта, сообщается на сайте РФС.