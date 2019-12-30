Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали предложение создать авиакомпанию для Дальнего Востока

RT на русском08:30

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

Правительство обсуждает создание новой авиакомпании на Дальнем Востоке

Коммерсантъвчера в 21:15

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01
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Происшествия

Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании

Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
Известия 08:58
Происшествия

Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске

Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Известия 12:16
Происшествия

Мосгортранс назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы

Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.
РБК 16:27
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Происшествия

В Петербурге арестовали двух подозреваемых в подготовке теракта

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения двум мужчинам, которых подозревают в подготовке теракта.
Российская газета 12:35
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 16:18
Авто

Рассекречен новый Chrysler Pacifica

Экстерьер обзаведется модернизированной решеткой радиатора и головной оптикой на светодиодах. Ожидаются новые элементы в интерьере.
ГЛАС.RU 12:52
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.
Российская газета 05:09
Шоу-бизнес

Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера

В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Московский Комсомолец 13:05
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 05:37
Происшествия

Игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП

Защитник мини-футбольной сборной России Кирилл Погорелов погиб в ДТП в Москве.
Lenta.ru 03:30
Здоровье

Владимир Сипягин проверит скандальную больницу в Струнино

30 декабря Сипягин проинспектирует, как выполнено поручение Владимира Путина о проведении ремонтных работ и оснащении современным медицинским оборудованием районной больницы и детской поликлиники в Струнино, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Владимирские новости вчера в 16:06
Политика

Власти Украины разрешили «Нафтогазу» подписать контракт с «Газпромом» на транзит газа

На днях Россия выплатила Киеву 3 миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитражного суда, чтобы устранить препятствия к подписанию транзитного соглашения.
Эхо Москвы 13:31
Хоккей

Сборная США обыграла команду Чехии в матче молодежного чемпионата мира

Третье место занимают чехи (4), четвертое – россияне (3), пятое – немцы (3). В заключительном матче турнира Чехия во вторник, 31 декабря, сыграет с Канадой, Россия встретится с Германией.
Вести.Ru 16:10
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM 10:02
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей

Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.
Life.ru вчера в 14:45
Происшествия

В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей

В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Газета.Ru вчера в 00:01
Общество

Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк

В 1975 году Близнюк стал главным конструктором бомбардировщика Ту-160 и руководителем команды, занимавшейся его разработкой.
РБК 15:58
Авто

Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили

В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Автоновости дня 04:12
Энергетика

«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
РБК 16:43
Политика

Строители «Северного потока-2» отказались работать

Строитель газопровода «Северный поток-2» швейцарская компания Allseas отказалась возобновлять работы по прокладке труб, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 08:46
Экономика

С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу

С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
ГТРК Тверь 04:38
Хоккей

ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 14:17
Шоу-бизнес

Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

ФАН 14:02
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали в больницу

Артистка уточнила, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
Живая Кубань вчера в 23:26
Общество

В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе

В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Радио Комсомольская правда 10:47
Политика

Кремль опубликовал мультимедийный альбом «Путин. 20 лет»

К двадцатилетию работы Владимира Путина на высших государственных должностях Кремль опубликовал целый альбом фото- и видеоматериалов, многие из которых никогда ранее не были обнародованы.
Российская газета 11:00
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Футбол

«Челси» не может договориться с Абрахамом по новому контракту

«Челси» хочет договориться с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, однако переговоры зашли в тупик.
Soccer.ru 15:29
Армия и оружие

Fronda (Польша): сколько тратит Россия на армию и вооружения? (fronda.pl)

В первую очередь следует опровергнуть тезис о том, что Россия сокращает расходы на сферу безопасности.
ИноСМИ 16:20
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