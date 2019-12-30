Экономика
Российская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известиявчера в 16:01
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Бузова улетела с возлюбленным блогером на отдых в Куршевель
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Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
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МИД призвал «Хезболлу» и США воздержаться от ударов в Сирии и Ираке
МИД РФ назвал удары между "Хезболлой" и США в Сирии и Ираке неприемлемыми и призвал воздержаться от дальнейших подобных шагов.
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Бренд Haval привезёт в Индию три модели
Автопроизводитель намерен поставить на конвейер сразу три модели популярного китайского бренда. Это будут Haval 6, Haval 9 и Haval 4.
Кино
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Стало известно, когда потоковый сервис Disney+ начнёт показывать второй сезон сериала «Мандалорец».
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«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»
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Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Общество
Следователи СК направили в суд более 80 тыс. уголовных дел в 2019 году
Достаточно сказать, что в минувшем году следователями в суд направлено более 80 тыс. уголовных дел.
Общество
Россия введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор вводит временное ограничение на поставки цитрусовых из Китая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
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Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Экономика
Китайская Huawei заявила о росте продаж на 18%
Руководство китайской телекоммуникационной компании Huawei объявило, что продажи в 2019 году выросли примерно на 18%, несмотря на давление на со стороны США.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Экономика
Максимальный размер долга будет ограничен с 1 января
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
Технологии
В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Футбол
Мино Райола: На Холанда претендовали 12 клубов
Ранее норвежца связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и другие европейские клубы.
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Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ
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Шоу-бизнес
Иван Телегин раскрыл причину своего развода с Пелагеей
Жёны хоккеистов поддержали Пелагею, которая стала объектом травли из-за развода с Телегиным.
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Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
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Технологии
Нью-йоркский кардиолог подал в суд на Apple
Преподаватель нью-йоркской медицинской школы доктор Джозеф Визел в пятницу подал иск против компании в федеральный суд Бруклина.
Экономика
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.