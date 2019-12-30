Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали предложение создать авиакомпанию для Дальнего Востока

RT на русском08:30

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

Правительство обсуждает создание новой авиакомпании на Дальнем Востоке

Коммерсантъвчера в 21:15

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01
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Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:06
Хоккей

Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
РИА Новости 11:46
Политика

«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение

"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.
ТАСС 08:02
Политика

Посол США в Польше высказалась о причинах Второй мировой войны

Посол Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась на тему причин Второй мировой войны.
RT на русском 14:33
Здоровье

В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.
Алтапресс 27 декабря в 10:16
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до восьми

До восьми человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области, сообщает «РИА Новости» 30 декабря со ссылкой на заявление пресс-службы регионального МВД.
Известия 15:03
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Газета.Ru 11:33
Политика

Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".
РИА Новости 07:47
Общество

Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы

В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Lenta.ru 12:46
Авто

В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class

Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Автоновости дня 06:50
Общество

Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

РИА Новости 09:35
Общество

Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ

Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Известия 06:00
Общество

Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк

Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Газета.Ru 15:06
Общество

Треть переданных в ЛНР пленных на Украине пытали

Пыткам в украинском плену подвергалась треть тех людей, которые были переданы в ходе обмена в ЛНР, заявил 30 декабря главврач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман, сообщает Луганский информационный центр.
REGNUM 14:22
Авто

Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома

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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Общество

Новогодний подарок от GOG — ролевая игра Tower of Time

Цифровой магазин GOG в рамках большой зимней распродажи подготовил новогодний подарок всем своим пользователям — бесплатную копию ролевой игры Tower of Time.
3DNews 13:55
Общество

Мантуров сообщил сроки повторной индексации утильсбора на автомобили

Тарантас Ньюс 08:51
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Infox.ru 12:32
Футбол

«Челси» не может договориться с Абрахамом по новому контракту

«Челси» хочет договориться с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, однако переговоры зашли в тупик.
Soccer.ru 15:29
Кино

Под Новый год BadComedian порадовался за прекращение франшизы «Елки»

BadComedian радуется завершению «Елок», но ничего поистине финального в последнем фильме он не увидел.
Телепрограмма 12:47
Политика

В Кремле уточнили, почему Путин не поздравил Зеленского с Новым годом

Российский Диалог 06:21
Происшествия

В Барселоне при взрыве в церкви пострадали 14 человек

В результате взрыва пострадали 14 человек. Они госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.
RuNews24.ru 09:46
Гаджеты

Samsung создала первый телевизор с нулевой рамкой экрана

iXBT.com 06:17
Культура

Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Pravda.Ru 00:50
Футбол

Журналисты признали «Ливерпуль» лучшей командой 2019 года

Международная ассоциация спортивной прессы опубликовала итоги голосования, где выбирали лучшую спортивную команду 2019 года.
NewInform 15:00
Футбол

Вайгль перейдет из «Боруссии» Д в «Бенфику» за 20 млн евро

По информации источника, немецкий хавбек перейдет в «Бенфику». Сумма трансфера составит 20 млн евро.
Metaratings 14:00
Фигурное катание

Тренер Арутюнян прокомментировал приостановление карьеры Загитовой

Тренер двукратного чемпиона мира Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян прокомментировал решение российской фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру.
RT на русском 14:00
Общество

Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 12:44
Футбол

Санетти: Видаль может поднять «Интер» на уровень выше

Бывший защитник «Интера» Хавьер Санетти, занимающий должность вице-президента миланского клуба, прокомментировал информацию об интересе со стороны клуба к полузащитнику «Барселоны» Артуро Видалю.
Чемпионат 11:30
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