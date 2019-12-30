Экономика
Российская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известиявчера в 16:01
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Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Хоккей
Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ по хоккею
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Политика
«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение
"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.
Политика
Посол США в Польше высказалась о причинах Второй мировой войны
Посол Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась на тему причин Второй мировой войны.
Здоровье
В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до восьми
До восьми человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области, сообщает «РИА Новости» 30 декабря со ссылкой на заявление пресс-службы регионального МВД.
Политика
Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".
Общество
Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы
В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Общество
Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Общество
Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк
Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Общество
Треть переданных в ЛНР пленных на Украине пытали
Пыткам в украинском плену подвергалась треть тех людей, которые были переданы в ходе обмена в ЛНР, заявил 30 декабря главврач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман, сообщает Луганский информационный центр.
Авто
Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Общество
Новогодний подарок от GOG — ролевая игра Tower of Time
Цифровой магазин GOG в рамках большой зимней распродажи подготовил новогодний подарок всем своим пользователям — бесплатную копию ролевой игры Tower of Time.
Общество
Мантуров сообщил сроки повторной индексации утильсбора на автомобили
Футбол
«Челси» не может договориться с Абрахамом по новому контракту
«Челси» хочет договориться с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, однако переговоры зашли в тупик.
Кино
Под Новый год BadComedian порадовался за прекращение франшизы «Елки»
BadComedian радуется завершению «Елок», но ничего поистине финального в последнем фильме он не увидел.
Политика
В Кремле уточнили, почему Путин не поздравил Зеленского с Новым годом
Происшествия
В Барселоне при взрыве в церкви пострадали 14 человек
В результате взрыва пострадали 14 человек. Они госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Футбол
Журналисты признали «Ливерпуль» лучшей командой 2019 года
Международная ассоциация спортивной прессы опубликовала итоги голосования, где выбирали лучшую спортивную команду 2019 года.
Футбол
Вайгль перейдет из «Боруссии» Д в «Бенфику» за 20 млн евро
По информации источника, немецкий хавбек перейдет в «Бенфику». Сумма трансфера составит 20 млн евро.
Фигурное катание
Тренер Арутюнян прокомментировал приостановление карьеры Загитовой
Тренер двукратного чемпиона мира Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян прокомментировал решение российской фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру.
Общество
Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Футбол
Санетти: Видаль может поднять «Интер» на уровень выше
Бывший защитник «Интера» Хавьер Санетти, занимающий должность вице-президента миланского клуба, прокомментировал информацию об интересе со стороны клуба к полузащитнику «Барселоны» Артуро Видалю.