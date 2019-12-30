Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известия29 декабря в 16:01

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В Госдуме прокомментировали предложение создать авиакомпанию для Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 08:30

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новости29 декабря в 23:57

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известия29 декабря в 16:01

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБК29 декабря в 20:26

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°29 декабря в 19:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАСС29 декабря в 17:56

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВ29 декабря в 22:21
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Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

News.ru 29 декабря в 08:30
Здоровье

Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь

Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит.
Известия 01:57
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Вести.Ru вчера в 21:09
Политика

В Польше задержали семерых граждан Украины по запросу РФ

Польские правоохранители задержали семерых граждан Украины для дальнейшей экстрадиции в Россию, сообщило 30 декабря радио «Громадське».
REGNUM 01:31
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за уничтожение терроризма и мир в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения во главе страны и поблагодарил от лица всей республики за уничтожение международного терроризма, мир и стабильность.
Lenta.ru вчера в 19:48
Общество

Умер создатель Ту-160, авиаконструктор Валентин Близнюк

В понедельник, 30 декабря, после продолжительной болезни скончался советский и российский авиаконструктор Валентин Близнюк, руководивший работами по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160.
Комсомольская правда вчера в 15:45
Наука

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Еще до формирования пальцев в конечностях четвероногих сеть кожных лучей парных плавников у некоторых лопастеперых упрощалась, число этих лучей уменьшалось, а верхняя сторона плавника приобретала отличия от нижней, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+1 вчера в 23:18
Общество

Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru вчера в 17:27
Политика

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
Политика

Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Газета.Ru 01:32
Армия и оружие

В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
РБК 28 декабря в 09:21
Происшествия

В Китае сообщили об эпидемии неизвестной пневмонии

В Китае ранее несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии, напоминает агентство.
Lenta.ru 01:23
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Политика

В Совфеде оценили соглашение России и Украины по транзиту газа

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков оценил подписание Москвой и Киевом соглашения, которое позволит продолжить транзит газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.
Аргументы недели 02:21
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 01:54
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Кино

Мюзикл со страшными кошками может стать главным провалом 2019 года

Кино-Панк 28 декабря в 11:48
Здоровье

Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации

Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.
News.ru вчера в 05:57
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

Восемь человек, по уточненным данным полиции, пострадали в понедельник вечером в результате опрокидывания автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Новомосковск в Тульской области, ранее поступала информация о семи пострадавших.
ТАСС вчера в 14:34
Политика

Захарова назвала Грету Тунберг «в первую очередь ребенком»

Шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг, активно занимающаяся экологической деятельностью, в первую очередь ребенок.
Известия 02:17
Политика

В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Вести.Ru вчера в 15:43
Армия и оружие

В Британии раскрыли требования генералов к танку «Армата»

Британский таблоид The Mirror утверждает, что уборная в танке Т-14 «Армата» появилась по требованию генералов.
Профиль 29 декабря в 15:45
Общество

Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Политика Сегодня вчера в 00:30
Общество

Жителей Москвы предупредили о новом виде мошенничества

Новый вид мошенничества выявили в Москве.
Известия вчера в 23:53
Общество

Россияне решили сэкономить на новогодних подарках родным

Более трети россиян не намерены праздновать Новый год, а те, кто все-таки решил устроить праздник, планируют сократить расходы на развлекательные мероприятия, а также на подарки родным и близким.
Lenta.ru 02:17
Происшествия

Родные погибших в «Зимней вишне» снова получат компенсации

Рудничный суд в Кемерове обязал собственников «Зимней вишни» выплатить дополнительную компенсацию родным погибших при пожаре.
ВашГород.ру вчера в 21:40
Футбол

Райола объяснил, почему Холанн не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Агент нападающего Эрлинга Холанна Мино Райола рассказал, почему футболист перешёл из «Ред Булл Зальцбурга» и дортмундскую «Боруссию», а не в «Манчестер Юнайтед».
Евро-футбол.ру вчера в 09:14
Политика

Захарова назвала империализм реальностью современного мира

Империализм стал реальностью в современном мире, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 02:03
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