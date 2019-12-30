Экономика
Российская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы, связанные с поставками нефти и газа в республику.
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СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
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Хоккей
Нападающий сборной России дисквалифицирован на один матч МЧМ-2020
Нападающий сборной России Никита Ртищев дисквалифицирован на один матч за удар соперника в матче с командой США (1:3) на групповом этапе молодежного чемпионата мира.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
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Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны
Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
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В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
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Назначен новый худрук столичного театра «Современник»
На должность художественного руководителя московского театра «Современник» назначили режиссера Виктора Рыжакова, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
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В магазине в центре Берлина произошла стрельба
Неизвестный открыл огонь в магазине в центре Берлина.
Общество
В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному
В организации выражает крайнюю обеспокоенность перспективой создания культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Грозном, который остается зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Общество
На даче Дмитрия Медведева обнаружили искусственный снег
Общество
«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.
Космос
Научные прорывы 2019 года
Редакция престижного научного издания Science опубликовала список 10 важнейших научных достижений и открытий уходящего года.
Общество
МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Наука
Российские физики открыли новую элементарную частицу
Российские физики из института ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН в Новосибирске открыли новую элементарную частицу - псевдовекторную частицу f1.
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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Футбол
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Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу. Слишком большое количество работы в последнее время подорвало силы артистки.
Автоспорт
Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019
Политика
Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане
Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.
Транспорт
Киев возобновил движение поездов в прифронтовой зоне Донбасса, прекращенное в 2014 году
С сегодняшнего дня на участке Фенольная - Скотоватая, что в районе прифронтового населенного пункта Верхнеторецкое, началось движение пригородных поездов, остановленное в 2014 году.
Общество
Роскачество дало советы по выбору рыбных консервов
При выборе рыбных консервов стоит. Прежде всего, обращать внимание на дату производства, срок и условия хранения продукта питания.
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«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»
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Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
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