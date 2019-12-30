Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали предложение создать авиакомпанию для Дальнего Востока

RT на русском08:30

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21

Правительство обсуждает создание новой авиакомпании на Дальнем Востоке

Коммерсантъвчера в 21:15

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01
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Происшествия

В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП

РИА Новости 11:37
Политика

Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы, связанные с поставками нефти и газа в республику.
Известия 11:28
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
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Хоккей

Нападающий сборной России дисквалифицирован на один матч МЧМ-2020

Нападающий сборной России Никита Ртищев дисквалифицирован на один матч за удар соперника в матче с командой США (1:3) на групповом этапе молодежного чемпионата мира.
Sportbox.RU 12:18
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Политика

Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны

Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
РБК 11:47
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Известия 11:09
Космос

Первый зонд с Земли долетит до другой звезды через 16 тысяч лет

«Вояджер-1» пролетит возле нее через 16 000 лет, «Пионеру-11» понадобится 18 000 лет, а «Вояджеру-2» - 20 000.
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Театры

Назначен новый худрук столичного театра «Современник»

На должность художественного руководителя московского театра «Современник» назначили режиссера Виктора Рыжакова, сообщает РИА Новости.
РИАМО 03:25
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
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В магазине в центре Берлина произошла стрельба

Неизвестный открыл огонь в магазине в центре Берлина.
Газета.Ru 08:37
Общество

В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному

В организации выражает крайнюю обеспокоенность перспективой создания культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Грозном, который остается зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия.
Эхо Москвы 07:00
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
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«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.
РИА Новости 11:56
Космос

Научные прорывы 2019 года

Редакция престижного научного издания Science опубликовала список 10 важнейших научных достижений и открытий уходящего года.
Лицей вчера в 02:55
Общество

МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
РБК 11:55
Наука

Российские физики открыли новую элементарную частицу

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Общество

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Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
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Черчесов продолжит работу в сборной по старому контракту

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу в национальной команде.
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Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали на скорой

Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу. Слишком большое количество работы в последнее время подорвало силы артистки.
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Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.
Украина.ру 12:13
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Киев возобновил движение поездов в прифронтовой зоне Донбасса, прекращенное в 2014 году

С сегодняшнего дня на участке Фенольная - Скотоватая, что в районе прифронтового населенного пункта Верхнеторецкое, началось движение пригородных поездов, остановленное в 2014 году.
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Роскачество дало советы по выбору рыбных консервов

При выборе рыбных консервов стоит. Прежде всего, обращать внимание на дату производства, срок и условия хранения продукта питания.
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Происшествия

Мощный взрыв на заправке в российском городе попал на видео

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В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

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«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»

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В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине

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Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

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