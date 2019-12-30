Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

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В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:57

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

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РЕН ТВвчера в 22:21

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РБКвчера в 20:26

В Госдуме прокомментировали предложение создать авиакомпанию для Дальнего Востока

RT на русском08:30

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01
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