Экономика
Российская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известиявчера в 16:01
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Политика
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей
Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.
Шоу-бизнес
Актер Бадюк госпитализирован в Таиланде
Хоккей
Сборная Канады по хоккею обыграла Германию на МЧМ-2020
Молодёжная сборная Канады по хоккею победила Германию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Футбол
Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ
Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте москвичей.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Происшествия
Стоящий на коленях труп обнаружили в Омске
Жители Омска обнаружили под окнами многоэтажки стоящий на коленях труп мужчины, сообщили в СКР по Омской области.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика
В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Общество
Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом
Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.
Политика
Allseas не станет возобновлять строительство «Северного потока-2»
Вывод судов Allseas из строительства "Северного потока-2" произошел на фоне санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Футбол
«Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски
Туринцы согласовали условия личного контракта с игроком, который будет получать 2-3 млн евро в год на ближайшие 4,5 сезона.
Шоу-бизнес
Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм показала откровенное фото
Подписчики рассмотрели каждую складочку на теле звезды. Плюс-сайз модель Эшли Грэм (32) никогда не отличалась стеснительностью.
Происшествия
Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы
Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
Наука
Лишний вес может помочь в борьбе с некоторыми видами рака
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Футбол
Клуб Бекхэма «Интер Майами» объявил имя главного тренера
Первым главным тренером в истории «Интер Майами» назначен уругваец Диего Алонсо, сообщает пресс-служба клуба из штата Флорида.
Происшествия
В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов
В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
Политика
Путин и Меркель обсудили будущее «Северного потока-2»
Авто
Бренд Haval привезёт в Индию три модели
Автопроизводитель намерен поставить на конвейер сразу три модели популярного китайского бренда. Это будут Haval 6, Haval 9 и Haval 4.
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Авто
В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva
Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
Общество
Почти 200 авиарейсов отменили на востоке Канады из-за ледяного дождя
Ледяной дождь и снегопад парализовал работу аэропортов на востоке Канады.
Политика
Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Украина и Россия подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет, рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Футбол
Боатенг: «Деньги являются проклятием нынешнего футбола»
Некоторые 19-летние футболисты ездят на дорогих авто, они получают деньги и счастливы.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Футбол
Роналду стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду стал игроком года по версии Globe Soccer Awards.