Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство планирует создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали предложение создать авиакомпанию для Дальнего Востока

RT на русском08:30

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости 21:54
Общество

Эксперты назвали способы попасть в бизнес-класс в самолете

Специалисты рассказали, как увеличить свои шансы попасть в бизнес-класс в самолете с билетом эконома, сообщает The Express.
Известия 18:20
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости 22:19
Гаджеты

Новый Core i3 будет копией старого i7

Несколько дней назад в базе UserBenchmark обнаружилась информация о грядущем процессоре Intel Core i3-1030.
The GEEK 28 декабря в 15:19
Политика

В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Национальная служба новостей вчера в 07:31
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Вечерняя Москва вчера в 02:08
Политика

Строители «Северного потока-2» отказались работать

Lenta.ru 08:46
Общество

Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

РБК 19:14
Происшествия

В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине

Российская газета 03:31
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Infox.ru 12:32
Космос

Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС

Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Взгляд.ру 06:15
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 16:18
Спорт

Крамер призвал наказать шведского лыжника за инцидент с Большуновым

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карл-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 10:51
Общество

Гон заявил, что покинул Японию из-за «политического преследования»

Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования", и подтвердил, что находится в Ливане.
РИА Новости 22:46
Хоккей

Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru 22:00
Космос

Что 2020 нам готовит?

В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Росбалт 07:44
Транспорт

Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Lenta.ru 21:16
Экономика

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
РИА Новости вчера в 00:00
Авто

Suzuki начинает продажи нового кроссовера Suzuki XL7

Японская компания Suzuki запускает на рынок Индонезии новый кроссовер XL7.
Letnews.ru 02:46
Технологии

Microsoft автоматически обновит браузер Edge на основе Chromium

Американская корпорация Microsoft планирует обновить браузер Edge до улучшенной версии в автоматическом режиме.
Актуальные Новости 01:25
Авто

Geely выпустит семиместный кроссовер Geely VX11

Компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер.
Автоновости дня 02:12
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru 05:52
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.
RT на русском 28 декабря в 09:20
Хоккей

Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на МЧМ

Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на молодежном чемпионате мира, сообщает Sport24.
Газета.Ru 16:45
Происшествия

В Китае распространяется неизвестная пневмония

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости 22:28
Авто

67% россиян не могут купить новый автомобиль

"Возможность купить новое авто премиального класса есть лишь у 7,9% опрошенных, а у 6,6% участников исследования бюджет позволяет приобрести лишь недорогую подержанную машину", - отмечает Сергей Целиков директор "Автостат".
Новые автомобили 03:37
Политика

Под Новый год омский губернатор вспомнил уход Ельцина

Без малого 20 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин в новогоднем обращении заявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.
Город55.ру 00:26
Футбол

IFAB готовит новшества для решений ВАР по офсайдам

Международный совет футбольных ассоциаций (International Football Association Board) на февральском собрании готовится принять рекомендации для судей ВАР по поводу фиксации офсайдов.
Евро-футбол.ру 14:33
Хоккей

Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020

Metaratings вчера в 11:35
Культура

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° 21:55
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