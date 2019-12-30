Экономика
РИА НовостиПравительство планирует создать авиакомпанию на Дальнем Востоке
Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
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с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известиявчера в 16:01
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Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
Эксперты назвали способы попасть в бизнес-класс в самолете
Специалисты рассказали, как увеличить свои шансы попасть в бизнес-класс в самолете с билетом эконома, сообщает The Express.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Гаджеты
Новый Core i3 будет копией старого i7
Несколько дней назад в базе UserBenchmark обнаружилась информация о грядущем процессоре Intel Core i3-1030.
Политика
В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Космос
Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС
Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Спорт
Крамер призвал наказать шведского лыжника за инцидент с Большуновым
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карл-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Общество
Гон заявил, что покинул Японию из-за «политического преследования»
Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования", и подтвердил, что находится в Ливане.
Хоккей
Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Космос
Что 2020 нам готовит?
В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Транспорт
Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Экономика
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
Авто
Suzuki начинает продажи нового кроссовера Suzuki XL7
Японская компания Suzuki запускает на рынок Индонезии новый кроссовер XL7.
Технологии
Microsoft автоматически обновит браузер Edge на основе Chromium
Американская корпорация Microsoft планирует обновить браузер Edge до улучшенной версии в автоматическом режиме.
Авто
Geely выпустит семиместный кроссовер Geely VX11
Компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.
Хоккей
Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на МЧМ
Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на молодежном чемпионате мира, сообщает Sport24.
Происшествия
В Китае распространяется неизвестная пневмония
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Авто
67% россиян не могут купить новый автомобиль
"Возможность купить новое авто премиального класса есть лишь у 7,9% опрошенных, а у 6,6% участников исследования бюджет позволяет приобрести лишь недорогую подержанную машину", - отмечает Сергей Целиков директор "Автостат".
Политика
Под Новый год омский губернатор вспомнил уход Ельцина
Без малого 20 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин в новогоднем обращении заявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.
Футбол
IFAB готовит новшества для решений ВАР по офсайдам
Международный совет футбольных ассоциаций (International Football Association Board) на февральском собрании готовится принять рекомендации для судей ВАР по поводу фиксации офсайдов.
Хоккей
Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020
Культура
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».