Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 21:21
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:11, Ашберн
Происшествия

В МВД Казахстана назвали главные версии авиакатастрофы под Алма-Атой

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.
Газета.Ru 03:24
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

РИА Новости 02:23
Музыка

Егор Крид сразился за сердце Кристины Асмус в клипе на трек Love is

Российский музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube клип на трек Love is, в котором вместе с ним снялась актриса Кристина Асмус и известные блогеры.
РИА Новости 27 декабря в 10:50
Экономика

«Росатом» рассказал об условиях сделки с покупателем «Трансконтейнера»

Как "Росатом" оказался в "Деле" Лихачев не назвал сумму сделки по покупке 30% "Дела", отметив лишь, что группу оценивали без учета "Трансконтейнера".
РБК 02:00
Общество

Роскачество дало советы по выбору рыбных консервов

РБК 02:28
Единоборства

Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко первым ударом

РБК вчера в 12:37
Театры

Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Коммерсантъ 02:09
Экономика

Российские миллиардеры рекордно разбогатели за последние четыре года

Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 03:21
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею

Российские хоккеисты потерпели второе поражение на молодежном чемпионате мира. Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3.
Российская газета вчера в 15:38
Политика

Премьер Польши прокомментировал пакт Молотова — Риббентропа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между фашистской Германией и СССР пакт Молотова — Риббентропа не был «пактом о ненападении», а в развязывании Второй мировой войны виноваты обе стороны.
RT на русском вчера в 16:47
Политика

В Донбассе начался обмен пленными

РИА Новости вчера в 03:45
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Футбол

Форвард «Ростова» Шомуродов женился

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Чемпионат 28 декабря в 07:53
Космос

Раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей

Явление раскрывает правду о загадочном явлении в виде облака антиматерии в окрестностях Солнечной системы.
Lenta.ru 03:35
Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал об умении Путина сохранять дружбу

Президент России Владимир Путин относится к числу тех немногочисленных мировых лидеров, которые ценят и сохраняют личную дружбу, заявил экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости 03:25
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Финансы

Рубль в начале торгов давит на доллар, но проигрывает евро

Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова понизил прогноз по курсу доллара до диапазона в 61,8-62,9 рубля, а прогноз по курсу евро повысила — до 69-70 рублей.
Росбалт 02:57
Фигурное катание

Путин поздравил Елену Чайковскую с юбилеем

Аргументы и Факты 04:08
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Здоровье

Володин предложил изменить методику расчета средней зарплаты врачей

Повысить престиж профессии Говоря о проблемах здравоохранения, Володин предложил комплекс мер для повышения престижа профессии врача и создания условий для привлечения молодых специалистов.
ТАСС 03:07
Общество

Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.
РИА Новости 02:39
Шоу-бизнес

Кудрявцева показала фигуру после удаления грудных имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала в Instagram грудь после экстренной операции по удалению имплантов.
Газета.Ru 03:56
Общество

«Уральские пельмени»потребовали 200 миллионов рублей от экс-директора

РИА Новости 01:30
Армия и оружие

Истребитель МиГ-35 получит новую кабину

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создаст экспортный вариант истребителя МиГ-35 с новой кабиной, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
РИА Новости 02:05
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января

С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Известия вчера в 16:02
Общество

Власти Москвы предупредили о метели и гололедице

В ближайший час в Москве ожидаются снег, метель и гололед, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Коммерсантъ 03:10
Армия и оружие

В рамках обмена пленными освобожден российский доброволец Гаджиев

Приговоренный к 15 годам заключения на Украине российский доброволец Руслан Гаджиев, чье освобождение срывалось в ходе предыдущих обменов, освобожден и передан Луганской Народной Республике.
ИА Новороссия 03:30
Общество

Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год

По данным статистики, лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала.
РИА Новости вчера в 16:18
Общество

Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера

В Великобритании мужчина-трансгендер родил, забеременев от биологического материала женщины-трансгендера.
Lenta.ru вчера в 04:26
Политика

Белоруссия надеется на политическое решение по интеграции

Для урегулирования спорных вопросов в рамках интеграции России и Белоруссии необходимо принятие политического решения, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
Газета.Ru вчера в 14:07
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