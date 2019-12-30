Экономика
Российская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
В МВД Казахстана назвали главные версии авиакатастрофы под Алма-Атой
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.
Музыка
Егор Крид сразился за сердце Кристины Асмус в клипе на трек Love is
Российский музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube клип на трек Love is, в котором вместе с ним снялась актриса Кристина Асмус и известные блогеры.
Экономика
«Росатом» рассказал об условиях сделки с покупателем «Трансконтейнера»
Как "Росатом" оказался в "Деле" Лихачев не назвал сумму сделки по покупке 30% "Дела", отметив лишь, что группу оценивали без учета "Трансконтейнера".
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Экономика
Российские миллиардеры рекордно разбогатели за последние четыре года
Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею
Российские хоккеисты потерпели второе поражение на молодежном чемпионате мира. Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3.
Политика
Премьер Польши прокомментировал пакт Молотова — Риббентропа
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между фашистской Германией и СССР пакт Молотова — Риббентропа не был «пактом о ненападении», а в развязывании Второй мировой войны виноваты обе стороны.
Политика
В Донбассе начался обмен пленными
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Космос
Раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей
Явление раскрывает правду о загадочном явлении в виде облака антиматерии в окрестностях Солнечной системы.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал об умении Путина сохранять дружбу
Президент России Владимир Путин относится к числу тех немногочисленных мировых лидеров, которые ценят и сохраняют личную дружбу, заявил экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Финансы
Рубль в начале торгов давит на доллар, но проигрывает евро
Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова понизил прогноз по курсу доллара до диапазона в 61,8-62,9 рубля, а прогноз по курсу евро повысила — до 69-70 рублей.
Фигурное катание
Путин поздравил Елену Чайковскую с юбилеем
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Здоровье
Володин предложил изменить методику расчета средней зарплаты врачей
Повысить престиж профессии Говоря о проблемах здравоохранения, Володин предложил комплекс мер для повышения престижа профессии врача и создания условий для привлечения молодых специалистов.
Общество
Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала фигуру после удаления грудных имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала в Instagram грудь после экстренной операции по удалению имплантов.
Армия и оружие
Истребитель МиГ-35 получит новую кабину
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создаст экспортный вариант истребителя МиГ-35 с новой кабиной, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Общество
Власти Москвы предупредили о метели и гололедице
В ближайший час в Москве ожидаются снег, метель и гололед, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Армия и оружие
В рамках обмена пленными освобожден российский доброволец Гаджиев
Приговоренный к 15 годам заключения на Украине российский доброволец Руслан Гаджиев, чье освобождение срывалось в ходе предыдущих обменов, освобожден и передан Луганской Народной Республике.
Общество
Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
По данным статистики, лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала.
Общество
Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера
В Великобритании мужчина-трансгендер родил, забеременев от биологического материала женщины-трансгендера.
Политика
Белоруссия надеется на политическое решение по интеграции
Для урегулирования спорных вопросов в рамках интеграции России и Белоруссии необходимо принятие политического решения, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.