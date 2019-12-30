Экономика
Российская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известиявчера в 16:01
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Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Происшествия
Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
Политика
Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.
Фигурное катание
Жулин назвал Тутберидзе «мужиком в юбке»
Орсер много чего разрешает Медведевой. Он не строгая Тутберидзе с репутацией мужика в юбке. И Алина счастливая выступает в ледовых шоу.
Армия и оружие
В провинции Ракка турецкие военные атаковали сирийские позиции
Политика
В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Политика
Украина заявила о завершении «переговорного марафона» с «Газпромом»
Глава «Оператора Газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook сообщил о завершении в Вене «переговорного марафона» с «Газпромом» по вопросу подписания нового контракта на транзит газа, а также мирового соглашения по всем судебным спорам.
Политика
Глава МИД Словакии выразил заинтересованность в улучшении отношений Украины и РФ
Словакия крайне заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине и восстановлении ее хороших отношений с Россией.
Экономика
Доллар сорвал продажи дорогих квартир в Москве
По наблюдениям риелторов, многие состоятельные граждане, ранее планировавшие покупку дорогих квартир в Москве, сорвали сделки — большинство из них имеют сбережения в долларах, и тратить эти деньги в настоящее время невыгодно.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились в письме к руководству ВФЛА
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидирова и Сергей Шубенков написали открытое письмо руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Общество
Дочь Пескова рассказала, за что французы высмеивают русских девушек
Дочь Пескова рассказала, за что французы высмеивают русских девушек Лиза Пескова описала, что значит "русский стиль" красоты во Франции.
Политика
Россия высказалась против бесполётной зоны над Ливией
Россия выступает против объявления бесполётной зоны над территорией Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Авто
В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva
Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Технологии
Американский кардиолог подал в суд на Apple
Кардиолог из Университета Нью-Йорка Джозеф Визел заявил, что Apple использует его запатентованный способ отслеживания сердцебиения.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадало 19 граждан Белоруссии
Девятнадцать граждан Белоруссии, среди которых трое детей, пострадали в аварии с автобусом под Псковом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Кино
Режиссер «Звездных войн» Джей Джей Абрамс признался, что не переживал из-за гнева фанатов
Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и Джей Джей Абрамс Кстати, хоть режиссер и заявил, что гнев фанатов его не слишком трогает, также он отметил, что хотел бы, «чтобы мнения не приводили моментально к гневу».
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Экономика
Россию назвали лучшим местом для инвестиций
Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg.
Общество
Систему мониторинга качества воздуха запустят в уральских городах
Российское правительство запустит в экспериментальном режиме новую систему мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха в крупных промышленных городах, в том числе на Урале, — в Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле.
Здоровье
В фонде «Вера» предложили расширить перечень посетителей реанимаций
До 3 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проходит общественное обсуждение законопроекта Минздрава о посещении пациентов в реанимациях.
Общество
Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Экономика
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.