Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали предложение создать авиакомпанию для Дальнего Востока

RT на русском08:30

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:57

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01
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Политика

В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
РИА Новости 09:39
Происшествия

В Петербурге суд огласил приговор участковому за убийство 10 человек

БИЗНЕС Online 10:00
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
RT на русском 09:39
Шоу-бизнес

Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом

Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.
Взгляд.ру 10:25
Кино

Любимое новогоднее кино: какие фильмы покажет канал «Россия 1» с 30 декабря по 5 января

В предпраздничные дни телеканал «Россия 1» покажет любимые советские фильмы и неожиданные новогодние спецвыпуски культовых современных проектов.
Tricolor TV Magazine 07:22
Происшествия

Компания назвала предварительную причину авиакатастрофы под Алма-Атой

Ранее, 30 декабря, глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал три версии крушения самолета: ошибка экипажа, техническая неисправность и некорректная работа навигационных служб.
Известия 04:09
Политика

В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Газета.Ru 10:57
Шоу-бизнес

Богомолов написал о любви к Собчак

2019 год кардинально перевернул жизнь худрука Театра на Малой Бронной, Константина Богомолова.
SM News 10:01
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa вчера в 10:25
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Происшествия

КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

Lenta.ru 07:44
Политика

Лавров заявил, что ядерная сделка с Ираном под угрозой развала

По итогам переговоров Лавров заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, "ядерная сделка" с Тегераном) фактически находится под угрозой развала.
Газета.Ru 10:42
Происшествия

Мама ребенка с простреленной головой попросила Рошаля спасти его

Мать семилетнего Егора, который может умереть из-за попадания ему пули в голову, попросила помощи у врачей из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Московский Комсомолец вчера в 13:21
Автоспорт

Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019

Sport24.ru 07:45
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по мировому соглашению

"Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда.
Газета.Ru 07:37
Политика

Помпео анонсировал визиты на Украину и в Белоруссию

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в новом году посетит с визитом Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Украину и Кипр.
РБК 08:50
Культура

Музыкальный критик заявил, что Пугачевой больше нельзя давать концерты

Соседов считает, что певица «еле дышит, когда стоит на сцене». Критик не думает, что Пугачева способна дать хороший концерт.
Mockva.ru 07:34
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Армия и оружие

Су-57 получит новые средства поражения

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Российская газета 04:34
Политика

Кремль объяснил роль Путина в обмене пленными в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин напрямую не задействован в обмене пленными в Донбассе, но влияет на него косвенно.
Москва 24 09:44
Экономика

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
РБК 06:00
Шоу-бизнес

Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном

Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
News.ru вчера в 08:00
Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Вести.Ru 01:59
Общество

Почти половина россиян оказалась не уверена в завтрашнем дне

По данным ВЦИОМ, уверенных в завтрашнем дне россиян по сравнению с 2000 годом стало почти в полтора раза больше - увеличение с 33% до 51% респондентов соответственно.
Интерфакс 10:17
Общество

Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Деловое.ТВ вчера в 09:28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Футбол

«Наполи» предложил 16+2 млн евро за Лоботку. «Сельта» хочет 20

«Наполи» ведет переговоры относительно трансфера 25-летнего словака. Предложение итальянцев – 16 миллионов евро + 2 млн бонусами.
Sports.ru 10:18
Политика

Кремль опубликовал архивные фото и видео Путина

К двадцатилетию работы Владимира Путина на высших государственных должностях Кремль опубликовал целый альбом фото- и видеоматериалов, многие из которых никогда ранее не были обнародованы.
Российская газета 11:00
Общество

«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»

20 декабря палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшей использование товарного знака «МТС Афиша».
РБК 11:09
Как работают Яндекс.Новости?
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