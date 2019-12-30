Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.

с чего всё началось

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.

В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

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