Экономика
Российская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
Читать в источнике
Оценить109
с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
Шоу-бизнес
Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом
Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.
Кино
Любимое новогоднее кино: какие фильмы покажет канал «Россия 1» с 30 декабря по 5 января
В предпраздничные дни телеканал «Россия 1» покажет любимые советские фильмы и неожиданные новогодние спецвыпуски культовых современных проектов.
Происшествия
Компания назвала предварительную причину авиакатастрофы под Алма-Атой
Ранее, 30 декабря, глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал три версии крушения самолета: ошибка экипажа, техническая неисправность и некорректная работа навигационных служб.
Политика
В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Шоу-бизнес
Богомолов написал о любви к Собчак
2019 год кардинально перевернул жизнь худрука Театра на Малой Бронной, Константина Богомолова.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Политика
Лавров заявил, что ядерная сделка с Ираном под угрозой развала
По итогам переговоров Лавров заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, "ядерная сделка" с Тегераном) фактически находится под угрозой развала.
Происшествия
Мама ребенка с простреленной головой попросила Рошаля спасти его
Мать семилетнего Егора, который может умереть из-за попадания ему пули в голову, попросила помощи у врачей из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Автоспорт
Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по мировому соглашению
"Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда.
Политика
Помпео анонсировал визиты на Украину и в Белоруссию
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в новом году посетит с визитом Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Украину и Кипр.
Культура
Музыкальный критик заявил, что Пугачевой больше нельзя давать концерты
Соседов считает, что певица «еле дышит, когда стоит на сцене». Критик не думает, что Пугачева способна дать хороший концерт.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Политика
Кремль объяснил роль Путина в обмене пленными в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин напрямую не задействован в обмене пленными в Донбассе, но влияет на него косвенно.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
Происшествия
Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Общество
Почти половина россиян оказалась не уверена в завтрашнем дне
По данным ВЦИОМ, уверенных в завтрашнем дне россиян по сравнению с 2000 годом стало почти в полтора раза больше - увеличение с 33% до 51% респондентов соответственно.
Общество
Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Футбол
«Наполи» предложил 16+2 млн евро за Лоботку. «Сельта» хочет 20
«Наполи» ведет переговоры относительно трансфера 25-летнего словака. Предложение итальянцев – 16 миллионов евро + 2 млн бонусами.
Политика
Кремль опубликовал архивные фото и видео Путина
К двадцатилетию работы Владимира Путина на высших государственных должностях Кремль опубликовал целый альбом фото- и видеоматериалов, многие из которых никогда ранее не были обнародованы.
Общество
«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»
20 декабря палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшей использование товарного знака «МТС Афиша».