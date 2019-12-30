Экономика
Российская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известиявчера в 16:01
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Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Политика
Обмен пленными в Донбассе завершен
Политика
«Нафтогаз» поблагодарил США и Еврокомиссию за поддержку
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за поддержку Украины во время переговоров с Россией по транзиту газа, сообщается на сайте компании.
Армия и оружие
Британцы признали российский Т-14 совершенным танком
Британское издание Daily Mail признало российский танк Т-14 на платформе «Армата» совершенным.
Общество
Почти 200 авиарейсов отменили на востоке Канады из-за ледяного дождя
Ледяной дождь и снегопад парализовал работу аэропортов на востоке Канады.
Шоу-бизнес
Волочкова начала парад купальников на тайском пляже
Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Хоккей
Сборная Канады по хоккею обыграла Германию на МЧМ-2020
Молодёжная сборная Канады по хоккею победила Германию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасности новогодних салатов
В Роспотребнадзоре порекомендовали заправлять новогодний салат перед подачей на стол, а уже заправленный салат убирать на ночь в холодильник.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com
Дело возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B. V. Как пояснили в ФАС, нарушение выражается в навязывании гостиницам, отелям и другим средствам размещения на территории России условий договора о необходимости обязательно предоставлять и соблюдать паритет цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
Наука
В джунглях Мексики археологами найден большой дворец индейцев Майя
В Мексике в джунглях штата Юкатан в окрестностях древнего города Кулуба был обнаружен большой дворец индейцев Майя.
Наука
Опубликован проект европейского кильватерного ускорителя частиц
EuPRAXIA (European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications — Европейский плазменный исследовательский ускоритель с выдающимися приложениями) — это международный проект строительства нового ускорительного комплекса с фокусом на прикладные задачи.
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Экономика
Что нас ждёт нового в отрасли недвижимости и строительства в 2020 году
Рассмотрим, какие законы вступят в силу в отрасли недвижимости и строительства с 1 января 2020 года.
Политика
В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию
30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Шоу-бизнес
Охлобыстин попросил прощения у проституток за сравнение с Водонаевой
Происшествия
В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта, планировавшегося в новогодние праздники в Петербурге, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Игры
Инсайдер назвал возможную дату выхода GTA 6
Известный инсайдер PSErebus сообщил в своем Twitter о примерных сроках релиза GTA 6. По его данным, разработчики из Rockstar Games запланировали выход игры на осень 2021 года.
Армия и оружие
«Малахит» готовит арматуру для обитаемого подводного аппарата
Армия и оружие
МИД Сирии осудил удары ВВС США по объектам ополчения в Ираке
Сирия осуждает удары ВВС Соединённых Штатов по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
Футбол
Боатенг: «Деньги являются проклятием нынешнего футбола»
Некоторые 19-летние футболисты ездят на дорогих авто, они получают деньги и счастливы.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Здоровье
Без спиртного и прыжков в снег: врачи рассказали, как париться в бане
Перед походом в баню следует поесть за час, в перерывах между заходами в парилку нужно в меру пить воду, но ни в коем случае не спиртное, прыгать в снег разрешается только подготовленным людям, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.
Футбол
«Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски
Туринцы согласовали условия личного контракта с игроком, который будет получать 2-3 млн евро в год на ближайшие 4,5 сезона.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.