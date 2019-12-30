Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали предложение создать авиакомпанию для Дальнего Востока

RT на русском08:30

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21
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Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
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Политика

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Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
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Сборная Канады по хоккею обыграла Германию на МЧМ-2020

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
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Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

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Роспотребнадзор предупредил об опасности новогодних салатов

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Дело возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B. V. Как пояснили в ФАС, нарушение выражается в навязывании гостиницам, отелям и другим средствам размещения на территории России условий договора о необходимости обязательно предоставлять и соблюдать паритет цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
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В джунглях Мексики археологами найден большой дворец индейцев Майя

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EuPRAXIA (European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications — Европейский плазменный исследовательский ускоритель с выдающимися приложениями) — это международный проект строительства нового ускорительного комплекса с фокусом на прикладные задачи.
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В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
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Что нас ждёт нового в отрасли недвижимости и строительства в 2020 году

Рассмотрим, какие законы вступят в силу в отрасли недвижимости и строительства с 1 января 2020 года.
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В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
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Инсайдер назвал возможную дату выхода GTA 6

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«Малахит» готовит арматуру для обитаемого подводного аппарата

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МИД Сирии осудил удары ВВС США по объектам ополчения в Ираке

Сирия осуждает удары ВВС Соединённых Штатов по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
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Боатенг: «Деньги являются проклятием нынешнего футбола»

Некоторые 19-летние футболисты ездят на дорогих авто, они получают деньги и счастливы.
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Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ

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Перед походом в баню следует поесть за час, в перерывах между заходами в парилку нужно в меру пить воду, но ни в коем случае не спиртное, прыгать в снег разрешается только подготовленным людям, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.
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«Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски

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Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
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