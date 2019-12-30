Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.

с чего всё началось

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.

В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Общество Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.

Политика «Нафтогаз» поблагодарил США и Еврокомиссию за поддержку Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за поддержку Украины во время переговоров с Россией по транзиту газа, сообщается на сайте компании.

Происшествия Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.

Хоккей Сборная Канады по хоккею обыграла Германию на МЧМ-2020 Молодёжная сборная Канады по хоккею победила Германию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

Общество Роспотребнадзор предупредил об опасности новогодних салатов В Роспотребнадзоре порекомендовали заправлять новогодний салат перед подачей на стол, а уже заправленный салат убирать на ночь в холодильник.

Общество ФАС возбудила дело против Booking.com Дело возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B. V. Как пояснили в ФАС, нарушение выражается в навязывании гостиницам, отелям и другим средствам размещения на территории России условий договора о необходимости обязательно предоставлять и соблюдать паритет цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

Наука Опубликован проект европейского кильватерного ускорителя частиц EuPRAXIA (European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications — Европейский плазменный исследовательский ускоритель с выдающимися приложениями) — это международный проект строительства нового ускорительного комплекса с фокусом на прикладные задачи.

Общество В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.

Происшествия В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта, планировавшегося в новогодние праздники в Петербурге, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Игры Инсайдер назвал возможную дату выхода GTA 6 Известный инсайдер PSErebus сообщил в своем Twitter о примерных сроках релиза GTA 6. По его данным, разработчики из Rockstar Games запланировали выход игры на осень 2021 года.

Здоровье Без спиртного и прыжков в снег: врачи рассказали, как париться в бане Перед походом в баню следует поесть за час, в перерывах между заходами в парилку нужно в меру пить воду, но ни в коем случае не спиртное, прыгать в снег разрешается только подготовленным людям, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.

Футбол «Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски Туринцы согласовали условия личного контракта с игроком, который будет получать 2-3 млн евро в год на ближайшие 4,5 сезона.