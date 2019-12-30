Экономика
Российская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известиявчера в 16:01
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Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Кино
В 30 лет умер актер из «Игры престолов» Эндрю Данбар
В Северной Ирландии на 31-ом году жизни скончался актёр сериала "Игра Престолов" Эндрю Данбар.
Происшествия
В МВД Казахстана назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Футбол
«Краснодар» вернул Сорокина из аренды в «Рубине»
В начале сентября «Краснодар» выкупил у «Рубина» права на футболиста, после чего 24-летний Сорокин выступал за казанцев на правах аренды.
Авто
Две трети россиян не могут позволить себе новый автомобиль
Как показали результаты опроса, почти 67% респондентов не смогут купить себе новый автомобиль в ближайшее время: более половины из них (54,4%) продолжат ездить на нынешней машине и дальше, а 12,5%, возможно, будут вынуждены продать ее.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Финансы
Рубль завершает год разнонаправленно
Курс доллара против рубля снизился в район 62 руб. Курс единой европейской валюты закрепился в диапазоне 68, 50 — 69,40 руб. Прогнозы на 2020 год указывают на возрастающий интерес к единой европейской валюте из-за снижения рисков торговых войн и улучшения перспектив мировой экономики.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Экономика
Жители Колымы уже получают повышенную пенсию
Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Общество
Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть
Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
Киберспорт
The Witcher 3: Wild Hunt установила новый рекорд онлайна
В The Witcher 3: Wild Hunt 29 декабря одновременно играл 94 651 пользователь Steam.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Возможно, появится единая линейка под единым названием всех самолетов.
Происшествия
Банду черных риелторов обезвредили в Москве
Банду обезвредили, в отношении ее членов возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Хоккей
Сборная России уступила американцам в матче молодежного ЧМ
Сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Единоборства
Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом
В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.
Здоровье
Диетолог назвала несколько простых правил для ускорения метаболизма
Диетолог Марина Ваулина дала несколько советов, чтобы ускорить метаболизм.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина
Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Происшествия
Стрельба и поножовщина: в США атакованы прихожане в церкви и синагоге
Злоумышленник открыл стрельбу в храме во время службы в Техасе. А в Нью-Йорке вооруженный ножом мужчина ворвался в дом раввина.
Здоровье
Как будут работать тюменские поликлиники в новогодние праздники
В праздничные и выходные дни все поликлиники города работают в соответствии с графиком.
Авто
Subaru поднимет российские цены на автомобили
Общество