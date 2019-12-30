Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 21:21

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21
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Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Кино

В 30 лет умер актер из «Игры престолов» Эндрю Данбар

В Северной Ирландии на 31-ом году жизни скончался актёр сериала "Игра Престолов" Эндрю Данбар.
Piter.tv 28 декабря в 03:46
Происшествия

В МВД Казахстана назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
РИА Новости вчера в 23:35
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Театры

Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Коммерсантъ 02:09
Футбол

«Краснодар» вернул Сорокина из аренды в «Рубине»

В начале сентября «Краснодар» выкупил у «Рубина» права на футболиста, после чего 24-летний Сорокин выступал за казанцев на правах аренды.
Спорт-Экспресс 01:58
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

РИА Новости 02:23
Авто

Две трети россиян не могут позволить себе новый автомобиль

Как показали результаты опроса, почти 67% респондентов не смогут купить себе новый автомобиль в ближайшее время: более половины из них (54,4%) продолжат ездить на нынешней машине и дальше, а 12,5%, возможно, будут вынуждены продать ее.
Автоновости дня вчера в 14:30
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета 02:29
Финансы

Рубль завершает год разнонаправленно

Курс доллара против рубля снизился в район 62 руб. Курс единой европейской валюты закрепился в диапазоне 68, 50 — 69,40 руб. Прогнозы на 2020 год указывают на возрастающий интерес к единой европейской валюте из-за снижения рисков торговых войн и улучшения перспектив мировой экономики.
REGNUM 02:36
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews вчера в 15:00
Экономика

Жители Колымы уже получают повышенную пенсию

Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 18:54
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

РИА Новости 00:27
Происшествия

Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
REGNUM 28 декабря в 18:39
Киберспорт

The Witcher 3: Wild Hunt установила новый рекорд онлайна

В The Witcher 3: Wild Hunt 29 декабря одновременно играл 94 651 пользователь Steam.
CyberSport.ru вчера в 21:33
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Возможно, появится единая линейка под единым названием всех самолетов.
Российская газета 00:45
Происшествия

Банду черных риелторов обезвредили в Москве

Банду обезвредили, в отношении ее членов возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Lenta.ru 03:24
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru 27 декабря в 17:20
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Хоккей

Сборная России уступила американцам в матче молодежного ЧМ

Сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество

«Уральские пельмени»потребовали 200 миллионов рублей от экс-директора

РИА Новости 01:30
Единоборства

Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом

В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.
Зори Табасарана вчера в 00:39
Здоровье

Диетолог назвала несколько простых правил для ускорения метаболизма

Диетолог Марина Ваулина дала несколько советов, чтобы ускорить метаболизм.
ТК Звезда вчера в 10:25
Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина

Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Известия вчера в 21:11
Происшествия

Стрельба и поножовщина: в США атакованы прихожане в церкви и синагоге

Злоумышленник открыл стрельбу в храме во время службы в Техасе. А в Нью-Йорке вооруженный ножом мужчина ворвался в дом раввина.
Вести.Ru 01:08
Здоровье

Как будут работать тюменские поликлиники в новогодние праздники

В праздничные и выходные дни все поликлиники города работают в соответствии с графиком.
Вслух.Ру вчера в 23:14
Авто

Subaru поднимет российские цены на автомобили

AutoNews 01:33
Общество

Дочь Пескова рассказала, как французы «прикалываются» над «русским стилем» красоты

Московский Комсомолец 02:05
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