Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

В РФ оценят возможность создания авиакомпанию для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01

Правительство обсуждает создание новой авиакомпании на Дальнем Востоке

Коммерсантъвчера в 21:15

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 21:21
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Политика

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РБК вчера в 22:54
Здоровье

В Бурятии меры борьбы со снюсом признали недостаточными

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение разработать указ по запрету оптовой и розничной продажи снюсов, а также любой аналогичной по воздействию на организм продукции.
Байкал-Daily вчера в 20:01
Общество

Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода

Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.
РЕН ТВ 28 декабря в 09:52
Игры

Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption

Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
CyberSport.ru 28 декабря в 09:36
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС вчера в 04:53
Авто

Как экономическая ситуация в России влияет на планы купить автомобиль

Опросив россиян, агентство «АвтоСТАТ» и журнал «За рулем» выяснили, как текущая экономическая ситуация в стране влияет на их планы по покупке автомобиля.
Автоновости дня вчера в 14:30
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия вчера в 20:06
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Футбол

Карпин: перед «Ростовом» не ставится задача выиграть турнир в Катаре

РИА Новости вчера в 03:41
Хоккей

Марченко: эмоционально не до конца настроились на матч с американцами

РИА Новости вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

РИА Новости вчера в 20:04
Спорт

Устюгов выиграл первую гонку «Тур де Ски»

ТК Звезда 28 декабря в 09:29
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки

Российская газета вчера в 17:08
Происшествия

В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов

REGNUM 00:02
Общество

Новый год на Сахалине обещает быть снежным

31 декабря на территории Томаринского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского, Углегорского, Долинского и Макаровского районов и Южно-Сахалинска прогнозируется снег (3-6 мм за 12 часов), местами сильный (7-19 мм и более за 12 часов), днем на западном побережье ветер 15-20 м/с, ночью налипание мокрого снега.
Сахалин.Инфо вчера в 23:46
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Общество

«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей портала госуслуг

Компания "Ростелеком" не выявила утечек данных пользователей портала госуслуг и Единой системы идентификации и аутентификации.
Комсомольская правда вчера в 11:28
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Экономика

Bloomberg назвало Потанина самым разбогатевшим за год российским миллиардером

Больше всего за 2019 год из российских миллиардеров разбогател совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 00:26
Хоккей

«Салават Юлаев» вылетел из Кубка Шпенглера

«Салават Юлаев» завершил своё выступление на Кубке Шпенглера.
UfaTime.ru вчера в 23:17
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

Rambler News Service вчера в 05:19
Политика

Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»

Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
Вести.Ru вчера в 15:36
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

РБК 28 декабря в 04:39
Политика

Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи

Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».
Красная весна вчера в 14:52
Армия и оружие

Алжир показал покупаемые у России истребители Су-57 и Су-35

Следует уточнить, что сутками ранее стало известно о том, что Алжир приобрёл у России 42 боевых самолёта, включая истребители Су-32, Су-35 и Су-57, однако, данные о заключённом контракте являются весьма противоречивыми, в частности, по одним сведениям, общая сумма составили порядка 6 млрд. долларов, а по другим – порядка 4-4,5 млрд. долларов.
Avia.pro 28 декабря в 06:21
Шоу-бизнес

Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Вечерний курьер 28 декабря в 13:39
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве

ТАСС вчера в 16:31
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Московский Комсомолец вчера в 16:57
Происшествия

В массовом ДТП в Ростове погибли два человека

Вчера, 29 декабря, около 23:15 на улице Российской в Ростове в массовом ДТП погибли два человека, еще пять госпитализированы, сообщает главное управление МВД региона.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 23:59
Происшествия

Причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода — WSJ

Причиной крушения самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir в 2016 году стала утечка кислорода в кабине пилота, спровоцировавшая пожар, пишет Wall Street Journal.
Аргументы и Факты вчера в 19:10
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