Экономика
Российская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известиявчера в 16:01
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Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
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Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода
Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.
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Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption
Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
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В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Авто
Как экономическая ситуация в России влияет на планы купить автомобиль
Опросив россиян, агентство «АвтоСТАТ» и журнал «За рулем» выяснили, как текущая экономическая ситуация в стране влияет на их планы по покупке автомобиля.
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Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
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На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
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Новый год на Сахалине обещает быть снежным
31 декабря на территории Томаринского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского, Углегорского, Долинского и Макаровского районов и Южно-Сахалинска прогнозируется снег (3-6 мм за 12 часов), местами сильный (7-19 мм и более за 12 часов), днем на западном побережье ветер 15-20 м/с, ночью налипание мокрого снега.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
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«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей портала госуслуг
Компания "Ростелеком" не выявила утечек данных пользователей портала госуслуг и Единой системы идентификации и аутентификации.
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Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Экономика
Bloomberg назвало Потанина самым разбогатевшим за год российским миллиардером
Больше всего за 2019 год из российских миллиардеров разбогател совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, сообщает Bloomberg.
Хоккей
«Салават Юлаев» вылетел из Кубка Шпенглера
«Салават Юлаев» завершил своё выступление на Кубке Шпенглера.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
Политика
Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»
Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
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С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Политика
Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи
Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».
Армия и оружие
Алжир показал покупаемые у России истребители Су-57 и Су-35
Следует уточнить, что сутками ранее стало известно о том, что Алжир приобрёл у России 42 боевых самолёта, включая истребители Су-32, Су-35 и Су-57, однако, данные о заключённом контракте являются весьма противоречивыми, в частности, по одним сведениям, общая сумма составили порядка 6 млрд. долларов, а по другим – порядка 4-4,5 млрд. долларов.
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Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Происшествия
В массовом ДТП в Ростове погибли два человека
Вчера, 29 декабря, около 23:15 на улице Российской в Ростове в массовом ДТП погибли два человека, еще пять госпитализированы, сообщает главное управление МВД региона.
Происшествия
Причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода — WSJ
Причиной крушения самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir в 2016 году стала утечка кислорода в кабине пилота, спровоцировавшая пожар, пишет Wall Street Journal.