Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 21:21

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:57

Правительство обсуждает создание новой авиакомпании на Дальнем Востоке

Коммерсантъвчера в 21:15

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01
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Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

РБК вчера в 15:47
Политика

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов

Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.
Российская газета вчера в 11:31
Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина

Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Известия вчера в 21:11
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Политика

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

РИА Новости вчера в 07:54
Политика

Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши

Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Известия вчера в 20:19
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Известия вчера в 20:06
Общество

Россиян предупредили об опасности отравления новогодними салатами

Неправильное хранение салатов — одного из главных новогодних блюд — может привести к тяжелому пищевому отравлению, сообщил Роспотребнадзор.
РИА Новости вчера в 21:44
Происшествия

В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов

REGNUM 00:02
Музыка

Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал миллион просмотров

За сутки ролик посмотрели более миллиона раз. Фронтмен Rammstein выпустил клип на композицию своего сайд-проекта Lindemann.
Политическая Экспертиза вчера в 01:58
Культура

Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»

Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
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Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

РИА Новости вчера в 20:04
Политика

Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев

Освобождение экс-бойцов «Беркута» прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Пятый канал вчера в 18:31
Происшествия

Жительница Турков нашла во дворе мертвого мужа с голым торсом

По предварительным данным, утром 29 декабря жительница поселка Турки обнаружила своего супруга без признаков жизни во дворе дома.
Четвертая Власть вчера в 23:58
Политика

Названо главное достижение Путина за двадцать лет

Главное достижение Путина — способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, подчёркивает издание.
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Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa вчера в 10:25
Происшествия

МВД Казахстана обнародовало версии катастрофы самолёта в Алма-Ате

Ведомство разрабатывает три версии катастрофы самолёта в Алма-Ате.
REGNUM вчера в 23:58
Музыка

Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»

Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
РЕН ТВ 27 декабря в 10:25
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Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 28 декабря в 06:24
Общество

«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 10:46
Футбол

Морьентес: «Победа „Реала“ в Ла Лиге зависит от Месси»

Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес прокомментировал чемпионскую гонку в Примере.
Бомбардир.ру вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей

Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
Pravda.Ru 00:21
Экономика

Налог на доходы малоимущих могут отменить

Российские власти обсуждают возможность отмены налога на доходы физических лиц для малоимущих, а также введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, сообщает "МК".
ivDay.ru 27 декабря в 01:59
Общество

В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам

В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.
RT на русском вчера в 22:00
Общество

В Минске рассказали об отмене роуминга с Россией в сентябре 2020 года

Роуминг между Россией и Белоруссией будет отменен с 1 сентября 2020 года.
Известия вчера в 14:28
Культура

Trump и порноактриса Мия Малкова записали совместное видео

Игрок в Hearthstone Джеффри Trump Цзинц и порноактриса Мия Малкова исполнили кавер на песню из мультфильма «Аладдин».
CyberSport.ru 28 декабря в 03:27
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
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Биатлон

Кайшева и Сливко отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU

Виктория Сливко и Ульяна Кайшева по итогам «Ижевской винтовки» прошли отбор на январские этапы Кубка IBU, сообщил вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский.
Чемпионат вчера в 07:22
Общество

Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода

Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.
РЕН ТВ 28 декабря в 09:52
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