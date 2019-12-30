Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство планирует создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали предложение создать авиакомпанию для Дальнего Востока

RT на русском08:30

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01
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Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
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Составлен список фильмов для просмотра в новогодние праздники

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В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

Трехмесячную девочку, оставленную матерью на обочине дороги в Кузбассе, нашли мертвой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
РИА Новости 02:23
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Forbes: санкции США против «Северного потока – 2» опоздали на год

Санкции США против газопровода "Северный поток – 2" запоздали на год, пишет американское издание Forbes.
Газета.Ru 17:44
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Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
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Взгляд.ру 06:15
Общество

Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Политика Сегодня 00:30
Происшествия

В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта, планировавшегося в новогодние праздники в Петербурге, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
РИА Новости 12:32
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 05:11
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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Наука

Ученые нашли способ предсказать скорую смерть

Научные сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (Соединенные Штаты Америки) рассказали о методе, способном предсказать смерть в течении одного-трех лет у людей, страдающих сердечной недостаточностью с не требующей госпитализацией.
Ugpressa.ru 07:11
Политика

Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы

Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
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Экономика

С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу

С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
ГТРК Тверь 04:38
Футбол

Эмери назвал единственного игрока «Арсенала», который не пришел на его прощальную встречу

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери назвал одного игрока, который не пришел попрощаться с ним после его увольнения.
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Происшествия

Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака

Специализированный суд в городе Пезинок с 13 января 2020 года начнет рассмотрение дел остальных четырех человек, принимавших участие в организации убийства журналиста и его невесты.
РИА Новости 10:51
Шоу-бизнес

Пелагея порадовала поклонников снимком с дочерью возле новогодней елки

В Сети отметили, что малышка очень похожа на звездную маму. Известная певица Пелагея растит маленькую дочь.
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Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
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Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Общество

В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе

В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
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Шоу-бизнес

Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина

Взгляд.ру вчера в 10:19
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Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

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Беспилотник США совершил разведку у границ Крыма

Популярный мониторинговый ресурс PlaneRadar опубликовал данные, благодаря которым стало известно о том, что американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 провел разведку вдоль черноморского побережья России.
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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
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Общество

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Экономика

Грузия потеряла $300 млн от российских санкций

За пять месяцев после прекращения полетов из России в Грузию ущерб для экономики страны составил 300 миллионов долларов.
Телеканал 360° 10:06
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