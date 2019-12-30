Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

Правительство обсуждает создание новой авиакомпании на Дальнем Востоке

Коммерсантъвчера в 21:15

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 21:21

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01
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Футбол

Мамаев рассказал об извлеченном для себя уроке и планах на 2020 год

Полузащитник Павел Мамаев рассказал о своих планах на 2020 год, переходе в футбольный клуб «Ростов» и осознании собственных ошибок, связанных с прошлогодним скандалом.
ФАН 03:23
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:50
Политика

В Кремле назвали непростыми переговоры с Украиной по газу

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря.
РБК 05:08
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Общество

Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ

Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Известия 06:00
Происшествия

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП

Газета.Ru 05:51
Политика

Киев и Донбасс провели обмен пленными

RT на русском вчера в 08:16
Происшествия

Названы основные версии авиакатастрофы в Казахстане

Названы основные версии авиакатастрофы в Казахстане Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал три официальных версии крушения самолета Fokker-100 в Алма-Аты, произошедшего 27 декабря.
Russian Deadline 03:58
Общество

В России 2019 год признали самым теплым за всю историю наблюдений

Уходящий 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире.
Известия 05:31
Происшествия

В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:39
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru 01:50
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru 05:11
Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com B.V

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 06:19
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.
Интерфакс 28 декабря в 09:17
Политика

Лавров предупредил о негативных последствиях в случае развала СВПД

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что развал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может спровоцировать негативные последствия для Ближневосточного региона.
RT на русском 06:09
Футбол

Французский футболист Фекир сравнил себя с Месси

Полузащитник севильского "Бетиса" Набиль Фекир рассказал о схожести его игры на стиль нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Газета.Ru вчера в 23:59
Гаджеты

Продажи бюджетного смартфона Digma City 653 стартовали в России

Новый смартфон с огромным экраном Digma City 653 начали продавать в России.
Политическая Экспертиза 06:33
Политика

Путин поздравил президента Южной Осетии с наступающим Новым годом

ТАСС вчера в 02:47
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия вчера в 20:06
Авто

Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные авто

Объясняя заявление о вредности электромобилей с емкими аккумуляторами, было отмечено, что при производстве и дальнейшей переработке таких батарей выделяется не меньше CO2, чем за весь период эксплуатации того же дизельного хэтчбека Mazda 3. В данном случае учитывались показатели в случае замены аккумулятора электрокара после 100 тыс. миль пробега.
Tvoe-avto.com 04:15
Театры

Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»

Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
ТАСС 04:59
Энергетика

Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго

Финансовый анализ показывает, что получение газа из Турции позволит добиться ежегодной экономии около 70 млн левов (около 35 млн евро) и снизить цену для потребителей на около 5%.
Независимая газета 06:15
Здоровье

Исследование выявило рост заболеваемости детей в России

В России с 2000 по 2018 год общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19%.
RT на русском 28 декабря в 23:00
Хоккей

Молодёжная сборная России по хоккею проиграла американцам

Молодёжная сборная России по хоккею проиграла американцам . Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
Открытый Нижний 02:39
Происшествия

На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком

"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Севастополь.ру 03:19
Авто

Две трети россиян не могут позволить себе новый автомобиль

Как показали результаты опроса, почти 67% респондентов не смогут купить себе новый автомобиль в ближайшее время: более половины из них (54,4%) продолжат ездить на нынешней машине и дальше, а 12,5%, возможно, будут вынуждены продать ее.
Автоновости дня вчера в 14:30
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Здоровье

Врач-нефролог Надия Фролова рассказала об опасности приема витамина D

Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова рассказала изданию «Говорит Москва» о том, что при употреблении витамина D нужно обязательно следить за уровнем в крови фосфора и кальция.
Радио Комсомольская правда вчера в 11:34
Общество

Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей

Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ 04:18
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