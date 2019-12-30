Экономика
Российская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.Известиявчера в 16:01
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Футбол
Мамаев рассказал об извлеченном для себя уроке и планах на 2020 год
Полузащитник Павел Мамаев рассказал о своих планах на 2020 год, переходе в футбольный клуб «Ростов» и осознании собственных ошибок, связанных с прошлогодним скандалом.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Политика
В Кремле назвали непростыми переговоры с Украиной по газу
Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Общество
Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Политика
Киев и Донбасс провели обмен пленными
Происшествия
Названы основные версии авиакатастрофы в Казахстане
Названы основные версии авиакатастрофы в Казахстане Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал три официальных версии крушения самолета Fokker-100 в Алма-Аты, произошедшего 27 декабря.
Общество
В России 2019 год признали самым теплым за всю историю наблюдений
Уходящий 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.
Политика
Лавров предупредил о негативных последствиях в случае развала СВПД
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что развал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может спровоцировать негативные последствия для Ближневосточного региона.
Футбол
Французский футболист Фекир сравнил себя с Месси
Полузащитник севильского "Бетиса" Набиль Фекир рассказал о схожести его игры на стиль нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Гаджеты
Продажи бюджетного смартфона Digma City 653 стартовали в России
Новый смартфон с огромным экраном Digma City 653 начали продавать в России.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные авто
Объясняя заявление о вредности электромобилей с емкими аккумуляторами, было отмечено, что при производстве и дальнейшей переработке таких батарей выделяется не меньше CO2, чем за весь период эксплуатации того же дизельного хэтчбека Mazda 3. В данном случае учитывались показатели в случае замены аккумулятора электрокара после 100 тыс. миль пробега.
Театры
Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»
Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
Энергетика
Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго
Финансовый анализ показывает, что получение газа из Турции позволит добиться ежегодной экономии около 70 млн левов (около 35 млн евро) и снизить цену для потребителей на около 5%.
Здоровье
Исследование выявило рост заболеваемости детей в России
В России с 2000 по 2018 год общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19%.
Хоккей
Молодёжная сборная России по хоккею проиграла американцам
Молодёжная сборная России по хоккею проиграла американцам . Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
Происшествия
На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Авто
Две трети россиян не могут позволить себе новый автомобиль
Как показали результаты опроса, почти 67% респондентов не смогут купить себе новый автомобиль в ближайшее время: более половины из них (54,4%) продолжат ездить на нынешней машине и дальше, а 12,5%, возможно, будут вынуждены продать ее.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Здоровье
Врач-нефролог Надия Фролова рассказала об опасности приема витамина D
Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова рассказала изданию «Говорит Москва» о том, что при употреблении витамина D нужно обязательно следить за уровнем в крови фосфора и кальция.
Общество
Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.