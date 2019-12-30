Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известия29 декабря в 16:01

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В Госдуме прокомментировали предложение создать авиакомпанию для Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 08:30

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новости29 декабря в 23:57

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известия29 декабря в 16:01

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБК29 декабря в 20:26

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°29 декабря в 19:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАСС29 декабря в 17:56

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВ29 декабря в 22:21
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Космос

Новый рывок России в космос: нас ждут Луна, Венера и Марс

Комсомольская правда вчера в 17:22
Авто

Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома

Новостной фронт вчера в 10:19
Энергетика

Россия и Украина подписали в Вене 5-летний контракт на транзит газа

Россия и Украина подписали 5-летнее соглашение о транзите газа в Европу, действие которого вступает в силу с 1 января 2020 года.
RuNews24.ru 00:41
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика

В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Московский Комсомолец вчера в 07:29
Общество

Карлос Гон объяснил отъезд из Японии «политическим преследованием»

Бывший глава Nissan Карлос Гон заявил, что он находится в Ливане и не скрывается от правосудия, а стремится избежать «несправедливости и политического преследования» в рамках уголовного процесса в Японии за предполагаемые финансовые нарушения.
Коммерсантъ 00:29
Авто

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

Южнокорейские компании Hyundai Motor и KIA Motors из-за разных дефектов отзывают в Южной Корее 640 тысяч автомобилей шести моделей.
Автоновости дня 29 декабря в 22:11
Космос

Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей

По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
Территория новостей вчера в 12:22
Армия и оружие

Американским военным запретили пользоваться TikTok

Служащим Вооруженных сил (ВС) США запретили использовать китайское приложение TikTok, сообщает портал Military.com со ссылкой на представителя американских ВС Робин Очоа.
Газета.Ru 00:13
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Газета.Ru вчера в 11:33
Общество

Космонавт Падалка назвал причины застоя космической отрасли в России

Со слов Героя России космонавта Геннадия Падалки, стагнация в космической отрасли России началась в начале 2000-х годов из-за технологического отставания и нехватки квалифицированных специалистов, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 02:58
Футбол

Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в 2010-х, Роналду — второй

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром последнего десятилетия в чемпионате Испании. В 2010-х аргентинец забил 369 голов.
Sport24.ru вчера в 23:54
Общество

В Китае осудили учёных за рождение детей с отредактированным геномом

Inc-news.ru вчера в 14:51
Политика

Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»

Напомним, президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:52
Происшествия

В ходе ДТП под Саратовом машину разорвало пополам

В понедельник на трассе под Саратовом случилось дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого легковой автомобиль при столкновении с "Камазом" разорвало пополам.
Аргументы недели вчера в 12:06
Политика

Володин заявил о недопустимости поражения в правах делегаций в ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости поражения в правах национальных делегаций в ПАСЕ.
REGNUM вчера в 02:49
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Никиту Семёнова, обвиняемого в планировании теракта в северной столице, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.
Интерфакс вчера в 12:18
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском вчера в 05:22
Политика

Послы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран

Посол России в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Салливан обсудили перспективы развития отношений двух стран.
Известия вчера в 17:50
Экономика

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Происшествия

Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
РИА Новости вчера в 07:08
Кино

Назван сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Новая лента станет началом сериала. В нём сюжет будет посвящён младшему сыну Гарри Поттера Альбусу Северусу.
News.ru 00:43
Общество

Синоптик заявил о «коротких зарядах снега» в новогоднюю ночь в Москве

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снег сохранится в Москве в новогоднюю ночь.
RT на русском 00:37
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Политика

Кремль опубликовал серию фотографий к 20-летию президентства Путина

Отмечается, что в альбом вошли «избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Владимира Путина президентом и главой правительства».
Lenta.ru вчера в 10:39
Шоу-бизнес

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Футбол

«Челси» не может договориться с Абрахамом по новому контракту

«Челси» хочет договориться с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, однако переговоры зашли в тупик.
Soccer.ru вчера в 15:29
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Происшествия

На юге Москвы произошел пожар на складе газовых баллонов

РБК 00:21
Хоккей

Канада победила Германию в матче группового этапа МЧМ

В очередном матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады оказалась сильнее сборной Германии.
Газета.Ru вчера в 15:40
Происшествия

Трехмесячную девочку нашли мертвой на обочине в Кузбассе

Народные новости вчера в 04:20
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