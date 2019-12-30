Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

РИА Новостивчера в 23:57

В РФ оценят возможность создания авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВвчера в 22:21

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известиявчера в 16:01

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБКвчера в 20:26

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 19:57

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАССвчера в 17:56

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 21:21
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Политика

Украина заявила о завершении переговоров с Россией по газу

В Вене завершились четырехдневные переговоры по газу между представителями России и Украины, рассказал глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон.
Коммерсантъ 05:34
Футбол

Агуэро стал главным бомбардиром АПЛ в уходящем десятилетии

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги в уходящем десятилетии (2010-2019).
Евро-футбол.ру 06:32
Политика

Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге

Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:42
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Футбол

«Краснодар» вернул Сорокина из аренды в «Рубине»

В начале сентября «Краснодар» выкупил у «Рубина» права на футболиста, после чего 24-летний Сорокин выступал за казанцев на правах аренды.
Спорт-Экспресс 01:58
Политика

Госсекретарь США посетит Белоруссию в начале января

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Белоруссию 4 января 2020 года.
Известия 06:58
Общество

Бразильский журналист удивился русской кухне

Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
РИА Новости 05:14
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa 27 декабря в 10:10
Происшествия

В Bek Air назвали причину крена самолета перед падением

REGNUM 04:00
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Гаджеты

Realme X50 окажется полным аналогом Redmi K30 5G

В Сети появилась информация о новом 5G-смартфоне Realme X50. Как выяснилось, аппарат станет полным аналогом Redmi K30 5G.
UfaTime.ru вчера в 06:16
Происшествия

Фигурант дела о дедовщине признал вину, заявил адвокат Шамсутдинова

Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в военной части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
РИА Новости 07:05
Шоу-бизнес

Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Накануне.Ru 28 декабря в 05:59
Экономика

Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Газета.Ru 05:38
Происшествия

Убивавшему людей участковому из Петербурга дали пожизненный срок

Колпинский районный суд вынес приговор в отношении Сергея Крохина - бывшего участкового, которой вместе с бандой черных риэлторов убивал людей ради квартир.
МР7.ру 07:09
Происшествия

Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
REGNUM 04:26
Экономика

Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка

Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 07:02
Происшествия

В Свердловской области женщина с ножом напала на посетителя бара

В свердловском Краснотурьинске 29 декабря в баре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого посетитель бара получил ножевые ранения и был госпитализирован.
REGNUM 01:40
Авто

Geely выпустит семиместный кроссовер VX11

К середине 2020-х Volvo планирует полностью перейти на электрические и гибридные модели, а Geely — усовершенствовать традиционные и нарастить выпуск гибридов.
Компания 06:42
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru 01:50
Политика

Лавров назвал условие начала политического диалога в Ливии

Политический диалог в Ливии может начаться только после остановки боевых действий без каких-либо предварительных условий.
REGNUM 06:59
Политика

Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Известия вчера в 20:47
Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com B.V

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 06:19
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru вчера в 08:30
Экономика

«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store

Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.
Интерфакс 03:11
Театры

Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»

Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
ТАСС 04:59
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Вечерняя Москва вчера в 02:08
Общество

Меган Маркл и принца Гарри не пустили в канадский ресторан

По информации Mirror, внук королевы Великобритании вместе с супругой, вопреки традициям, проводит рождественские каникулы в канадском Ванкувере у матери Меган Маркл.
RuNews24.ru 28 декабря в 18:28
Политика

В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского.
Lenta.ru 05:41
Общество

Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на новогоднюю ночь

Собака.ru 05:36
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