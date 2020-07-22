В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей.

с чего всё началось

Союз потребителей России предложил создать специальный государственный фонд, который будет получать недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо председателя союза Петра Шелища.

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