Экономика
Газета.RuВ России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров
Союз потребителей России предложил создать специальный государственный фонд, который будет получать недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо председателя союза Петра Шелища.
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с чего всё началось
В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей.Известиявчера в 17:01
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Политика
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ТАСС вчера в 20:36
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Пропавший 20 июля в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около озера Байкал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газета 01:49
Происшествия
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Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ
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Суд Петербурга уточнил ситуацию со штрафом Мадонне в $1 млн
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DP.RU вчера в 11:47
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Павел Прилучный передарил Мирославе Карпович джип Агаты Муцениеце
Талантливый отечественный актер Павел Прилучный забрал у бывшей возлюбленной дорогостоящий автомобиль ради новой избранницы.
ГлобалМСК.ру 02:28
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Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
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Общество
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Правительство Саратовской области во вторник продлило до 31 июля ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости вчера в 12:15
Политика
Times: Лондон предоставит спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем
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ТАСС 02:19
Политика
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Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
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Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
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Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
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Интерфакс 02:26
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Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
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Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
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Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска ушел в отставку
Мэр Томска Иван Кляйн подписал заявление об отставке по собственному желанию своего заместителя Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости в среду представитель горадминистрации.
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Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
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