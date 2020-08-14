Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
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Обращение Мазепина, родившегося в Минске, распространила пресс-служба "Уралхима": "От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе – и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности".В источнике
С чего всё началось
Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии
Российско-белорусский деловой совет был создан в 2012 году Торгово-промышленной палатой. В него вошли представители целого ряда российских компаний и банков (в том числе «Ростеха», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла»). Мазепин является его председателем с 2018 года.
РБКвчера в 16:52
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