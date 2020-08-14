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Вести.Ru
Вести.Ru

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Обращение Мазепина, родившегося в Минске, распространила пресс-служба "Уралхима": "От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе – и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности".В источнике
С чего всё началось
РБК

Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Российско-белорусский деловой совет был создан в 2012 году Торгово-промышленной палатой. В него вошли представители целого ряда российских компаний и банков (в том числе «Ростеха», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла»). Мазепин является его председателем с 2018 года.
РБКвчера в 16:52
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Интерфакс

Российско-белорусское бизнес-лобби призвало Лукашенко к переговорам

Интерфакс03:04
Эхо Москвы

Пред. совета директоров «Уралхима», миллиардер Дмитрий Мазепин призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Эхо Москвы18:13
ТАСС

Российско-белорусский деловой совет призвал Минск к переговорам с протестующими

ТАСС01:50
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:26
URA.Ru

Миллиардер из Перми призывает создать Комитет спасения Белоруссии

URA.Ru19:06
Коммерсантъ

Совладелец «Уралхима» Мазепин призвал Лукашенко начать диалог с протестующими

Коммерсантъ18:47
РИА Новости

Владелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии

РИА Новости02:11
КП - Беларусь

Главный акционер «Уралхима»: Чтобы разговаривать с властью на равных, нужен Комитет спасения Беларуси из интеллигенции и предпринимателей

КП - Беларусь03:56

Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

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Радио Sputnikвчера в 06:34
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Самолет ВВС Белоруссии слетал на аэродром под Москвой и в Новосибирск

На мониторинговом ресурсе FlightRadar появилась информация о том, что белорусский воздушный транспортник Ил-76МД приземлился на подмосковном аэродроме Кубинка, потом полетел в Новосибирск и возвратился в Минск.
Discover2405:08
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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АЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие

«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
РБК04:54