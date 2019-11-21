Экономика
ИзвестияВ России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
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Футбол
Александр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью нашей радиостанции рассказал о вогзможных трансферах.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Политика
В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»
Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Футбол
Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Тоттенхэма»
После увольнения из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018-го Моуринью работал экспертом на телевидении.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Технологии
Google запустила облачный игровой сервис Stadia
Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.
Общество
Все в МФЦ: к 2024 году госорганы прекратят прием граждан
К 2024 году функцию предоставления гражданам любых госуслуг полностью возьмут на себя многофункциональные центры (МФЦ), а государственные органы прекратят очный прием населения.
Политика
В Латвии решили приостановить трансляцию девяти российских телеканалов
В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов, сообщает РИА Новости.
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Игры
Valve анонсировала продолжение Half-Life
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Буквально вчера появился первый слух о выходе новой части и он подтвердился.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Футбол
Игрок «Спартака» Рассказов стал отцом
Защитник «Спартака» Николай Рассказов стал отцом. В семье 21-летнего футболиста и его жены Анастасии родилась дочь Ника.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Общество
В МВД признали отца Мары Багдасарян законным гражданином России
Отец стритрейсерши Мары Багдасарян Эльмар законно получил российское гражданство, это показала дополнительная проверка МВД, сообщил его адвокат Давид Кемулария.
Экономика
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Экономика
«Почта России» запустила услугу «Легкий возврат» для интернет-заказов
Покупатель может вернуть заказ из интернет-магазина, подключённого к услуге "Легкий возврат".
Политика
Зеленский лично прибыл осмотреть возвращенные Россией катера
В порту Очакова пришвартовались все три корабля, вернувшиеся из России.
Космос
Космические струны, кротовые норы и черные дыры: что ученые знают о путешествиях во времени и телепортации
Кротовые норы представляют собой своего рода перемычку, соединяющую две точки пространства-времени.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Политика
Комитет ООН призвал США устранить визовые проблемы дипломатов РФ
В октябре некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Футбол
Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов
В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Гаджеты
Эксперты провели игровые тесты процессора Athlon 3000G
Тесты проводили на такой конфигурации: «Трёхтысячный» располагает двумя ядрами и четырьмя потоками инструкций с тактовой частотой 3,5 ГГц.
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»