В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

Общество МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.

Технологии Google запустила облачный игровой сервис Stadia Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.

Политика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Игры Valve анонсировала продолжение Half-Life Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Буквально вчера появился первый слух о выходе новой части и он подтвердился.

Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.

Футбол Игрок «Спартака» Рассказов стал отцом Защитник «Спартака» Николай Рассказов стал отцом. В семье 21-летнего футболиста и его жены Анастасии родилась дочь Ника.

Политика Комитет ООН призвал США устранить визовые проблемы дипломатов РФ В октябре некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Гаджеты Эксперты провели игровые тесты процессора Athlon 3000G Тесты проводили на такой конфигурации: «Трёхтысячный» располагает двумя ядрами и четырьмя потоками инструкций с тактовой частотой 3,5 ГГц.