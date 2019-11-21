Общество

ИзвестияИзвестияВ России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
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Дальний восторг: в России предложили создать лоукостер для полетов в ДФО

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.
Известиявчера в 16:01

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В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

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В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

РИА Новостивчера в 21:24

В России хотят создать конкурента для авиакомпании «Победа»

URA.Ruвчера в 18:16

В России может появиться лоукостер для полётов на Дальний Восток

Life.ruвчера в 18:51

Дальний Восток станет ближе: сенатор предложил создать новый лоукостер

РЕН ТВвчера в 16:16

Лоукостер для Дальнего Востока. Идею назвали убыточной и невозможной

Телеканал 360°06:48

В России предложили создать госкомпанию для полетов на Дальний Восток

REGNUMвчера в 22:56
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 07:16, Ашберн
Общество

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей

Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Ведомости 07:05
Политика

Тимошенко высказалась о снятии антироссийских санкций

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала европейские государства не допустить снятия санкций против России.
Lenta.ru 06:47
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Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей

Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Московский Комсомолец 03:17
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Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
РБК 04:35
Общество

Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО

Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Газета.Ru 06:20
Происшествия

СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова

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Спорт-Экспресс вчера в 13:48
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Госдума утвердила профицитный бюджет на следующие три года

Главный финансовый документ прошел третье чтение в Госдуме. В 2020-2022 годы бюджет будет профицитным и более эффективным.
Российская газета 05:45
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Политика

В Латвии запретили вещание 9 российских телеканалов

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение остановить в государстве трансляцию девяти телеканалов, сообщает Lsm.lv.
Евразия Daily вчера в 09:19
Общество

Власти назвали сроки начала работы «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, передает ТАСС.
РБК 06:42
Экономика

Начисления за налоговую выгоду предложили ограничить

Суммы доначислений, которые вменяет ФНС за необоснованную налоговую выгоду, выявив схему, предлагают ограничить.
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Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

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Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:15
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Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам

Собянин, Воробьев и Белозеров ответили на вопросы президента, рассказав он скорости и интервалах движения поездов "Иволга" по МЦД, количестве перевозимых пассажиров.
Интерфакс 06:08
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

В настоящее время человек может управлять автомобилем до истечения срока действия прав, а отобрать документ можно только через суд.
RuNews24.ru вчера в 09:48
Технологии

Бил Гейтс инвестировал деньги в стартап по выработке чистой энергетики

В городе R 06:23
Общество

Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в рамках уголовного производства о строительстве индустриального парка.
RT на русском 06:15
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Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
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Соцсети: В Казани в очереди за справкой от нарколога умер мужчина

Российская газета 07:03
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Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Путин назвал попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей чушью

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, такие нововведения надо проводить с умом, поэтапно.
РИА Новости 07:09
Экономика

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
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WeWork замораживает часть проектов в Москве

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Коммерсантъ вчера в 18:59
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СБР утвердил состав сборной России на Кубок мира

Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.
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Чиновницу уволят из мэрии Петрозаводска за пост в Facebook

Причиной увольнения Анны Лесонен стал ее недавний пост в социальной сети Facebook, в котором она поделилась опытом уборки придомовой территории в городском районе Перевалка.
АиФ Карелия 02:48
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Xiaomi выпустила Redmi Note 8 Pro с 256 ГБ

Redmi Note 8 Pro с расширенной конфигурацией памяти будет доступен в Китае с ценником в 1899 юаней (~$270), что ненамного дороже предыдущей версии 8/128 ГБ, цена которой составляет 1799 юаней (~$256).
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В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

Автоновости дня 19 ноября в 01:03
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