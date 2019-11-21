Общество
ИзвестияВ России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
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В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.Известиявчера в 16:01
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Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей
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Тимошенко высказалась о снятии антироссийских санкций
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала европейские государства не допустить снятия санкций против России.
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Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей
Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
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Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
Общество
Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО
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Трусова рассказала, что делает с брошенными на лед детскими игрушками
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Госдума утвердила профицитный бюджет на следующие три года
Главный финансовый документ прошел третье чтение в Госдуме. В 2020-2022 годы бюджет будет профицитным и более эффективным.
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
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В Латвии запретили вещание 9 российских телеканалов
Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение остановить в государстве трансляцию девяти телеканалов, сообщает Lsm.lv.
Общество
Власти назвали сроки начала работы «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, передает ТАСС.
Экономика
Начисления за налоговую выгоду предложили ограничить
Суммы доначислений, которые вменяет ФНС за необоснованную налоговую выгоду, выявив схему, предлагают ограничить.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Транспорт
Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам
Собянин, Воробьев и Белозеров ответили на вопросы президента, рассказав он скорости и интервалах движения поездов "Иволга" по МЦД, количестве перевозимых пассажиров.
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
В настоящее время человек может управлять автомобилем до истечения срока действия прав, а отобрать документ можно только через суд.
Общество
Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в рамках уголовного производства о строительстве индустриального парка.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Происшествия
Соцсети: В Казани в очереди за справкой от нарколога умер мужчина
Политика
Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Политика
Путин назвал попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей чушью
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, такие нововведения надо проводить с умом, поэтапно.
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Экономика
WeWork замораживает часть проектов в Москве
Сеть гибких офисов WeWork замораживает проекты в Москве, касающиеся тех площадей, договоры аренды по которым не подписаны, сообщают «Ведомости».
Спорт
СБР утвердил состав сборной России на Кубок мира
Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.
Общество
Чиновницу уволят из мэрии Петрозаводска за пост в Facebook
Причиной увольнения Анны Лесонен стал ее недавний пост в социальной сети Facebook, в котором она поделилась опытом уборки придомовой территории в городском районе Перевалка.
Гаджеты
Xiaomi выпустила Redmi Note 8 Pro с 256 ГБ
Redmi Note 8 Pro с расширенной конфигурацией памяти будет доступен в Китае с ценником в 1899 юаней (~$270), что ненамного дороже предыдущей версии 8/128 ГБ, цена которой составляет 1799 юаней (~$256).
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