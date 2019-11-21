Экономика

ИзвестияИзвестияВ России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Дальний восторг: в России предложили создать лоукостер для полетов в ДФО

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

Известиявчера в 17:37

В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

РИА Новостивчера в 21:24

В России хотят создать конкурента для авиакомпании «Победа»

URA.Ruвчера в 18:16

Дальний Восток станет ближе: сенатор предложил создать новый лоукостер

РЕН ТВвчера в 16:16

В России может появиться лоукостер для полётов на Дальний Восток

Life.ruвчера в 18:51

В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

Комсомольская правдавчера в 22:12

В России предложили создать госкомпанию для полетов на Дальний Восток

REGNUMвчера в 22:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено вчера в 23:45, Вашингтон
Общество

Медсправки для водительских прав переведут в электронный вид

В России введут электронные медицинские справки для получения и замены водительских прав. С такой инициативой выступили МВД и Минздрав.
Рифей-Пермь вчера в 04:54
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК вчера в 05:25
Политика

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Gazeta.SPb вчера в 09:18
Общество

В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»

Общая газета.RU вчера в 16:35
Авто

Озвучены российские цены на новую Hyundai Sonata

Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
Автоновости дня вчера в 04:17
Политика

США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Российская газета вчера в 20:59
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

Как сообщается на сайте УЕФА, это связано с инцидентом с футболистом сборной Бельгии Дедриком Боята в матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой России 16 ноября в Санкт-Петербурге (4:1).
Известия вчера в 21:13
Авто

Кроссовер Aston Martin DBX представлен официально

Компания Aston Martin представила на автосалоне в Лос-Анджелесе первый в своей истории кроссовер - DBX.
За рулем Кубань вчера в 02:29
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor 19 ноября в 14:03
Общество

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в истории России

Уровень безработицы в России достиг самого низкого в современной истории государства уровня, составив за январь-сентябрь 4,6% экономически активного населения.
Слово и Дело вчера в 12:16
Политика

Джо Байден призвал декриминализировать марихуану в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден высказался за декриминализацию марихуаны.
РИА Новости вчера в 23:05
Транспорт

Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Российская газета вчера в 18:16
Футбол

Роберт Морено — об увольнении с поста главного тренера сборной Испании: «Моя совесть чиста»

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено выступил с заявлением после возвращения на этот пост Луиса Энрике.
Sportbox.RU вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
Хоккей

Панарин и Бучневич помогли «рейнджерам» одолеть «Вашингтон»

В результате "Нью-Йорк Рейнджерс" благодаря двум голам Артемия Панарина и голу и пасу Павла Бучневича выиграл у "Вашингтон Кэпиталз" – 4:1. Панарин забросил две первых шайбы своей команды, вторая из которых оказалась для "рейнджеров" победной.
Вести.Ru вчера в 23:10
Армия и оружие

Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат

Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Известия вчера в 20:39
Здоровье

За неделю в Саратовской области ОРВИ заразились 9,7 тыс. человек

В Саратовской области острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей за неделю, с 11 по 17 ноября, заболели 9 663 человека.
КП - Саратов 19 ноября в 00:56
Хоккей

Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»

Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
Чемпионат вчера в 01:18
Шоу-бизнес

Любовь Успенская собралась худеть ради карьеры модели

Знаменитая российская исполнительница отечественного шансона Любовь Успенская решила похудеть на пять килограммов ради карьеры модели.
VSE42.RU 19 ноября в 21:43
Общество

На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
BFM.ru вчера в 13:19
Общество

Через офшорную сеть компаний Абызова прошло более $800 миллионов

Бывшего министра связали с делом эстонского филиала Swedbank Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов долгое время являлся клиентом эстонского филиала Swedbank.
Мой Брянск вчера в 05:42
Футбол

Стали известны последствия драки на Центральном стадионе в Астрахани

В «Волгаре» признали «словесную перепалку» между игроками после финального свистка судьи, в ходе которой, по словам представителя клуба, был избит Юрий Журавлёв и другие футболисты.
Астраханские новости 19 ноября в 01:14
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Технологии

В поездах и самолетах России может появиться скоростной интернет

REGNUM вчера в 17:44
Политика

Моралес заявил о намерении вернуться в Боливию

Бывший боливийский лидер Эво Моралес заявил о намерении вернуться на родину в случае получения гарантий безопасности от временного правительства.
RT на русском вчера в 20:15
Кино

Создание новой внешности Соника обошлось Paramount Pictures в $5 млн

REGNUM 19 ноября в 03:24
Технологии

Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia

Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia.
Полит.ру вчера в 06:16
Происшествия

Виновному в самоубийстве уральского срочника вынесли приговор

Ридус вчера в 14:36
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Коммерсантъ вчера в 19:21
Шоу-бизнес

Полина Максимова и Егор Корешков перестали скрывать свой роман

33-летний Егор Корешков и 30-летняя Полина Максимова вышли в свет как пара.
Woman.ru вчера в 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Николаевич Абрамов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации от исполнительной власти Амурской области с 27 сентября 2018 года, входит в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике, входит в состав Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дальний Восток
Регион в России
Регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное