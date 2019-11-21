Экономика

ИзвестияИзвестияВ России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
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Дальний восторг: в России предложили создать лоукостер для полетов в ДФО

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.
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В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

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В России хотят создать конкурента для авиакомпании «Победа»

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В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

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Дальний Восток станет ближе: сенатор предложил создать новый лоукостер

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Life.ru18:51

Сенатор предложил создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

Накануне.Ru19:20

В России может появиться дальневосточный лоукостер

ФедералПресс20:03
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ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

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В Xiaomi акцентировали внимание на популярности оболочки MIUI

Устройства включают в себя смарт-телевизоры, кондиционеры, очистители воздуха, увлажнители и вентиляторы и т.п. Еще одна цифра рассказывает о том, что более 49,9 миллионов пользователей умных колонок могут управлять большим количеством всех вышеперечисленных устройств выпущенных компанией.
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Михайлов день: что строго запрещено в праздник Архангела Михаила

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Общество

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Общество

Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время

Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
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Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
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Спецслужбы Сербии проверят сообщения о попытках вербовки военного

Bernd von Jutrczenka / Global Look Press Глава Сербии Александар Вучич поручил сотрудникам спецслужб страны проверить сообщения СМИ о попытках вербовки офицера гражданином РФ.
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Apple судится из-за российского патента на функцию экстренных вызовов

В иске Apple потребовала признать недействительным российский патент на функцию экстренных вызовов в телефоне.
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Определились все участники стыковых матчей Евро-2020

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РИА Новости 04:26
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Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии

РИА Новости 21:04
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МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
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Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
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Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
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В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
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Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

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На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
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Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia.
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В Посольстве РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии

Посольство РФ прокомментировало территориальные претензии Эстонии и подчеркнуло, что в 2014 году Эстония отказалась от них, сообщается на сайте дипмиссии.
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В России могут заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года

Вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить на три года требования к объемам жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на уровне 75,7 млн кв м. По итогам прошлого года в России было построено 75,7 млн кв м жилья.
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Иван Николаевич Абрамов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации от исполнительной власти Амурской области с 27 сентября 2018 года, входит в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике, входит в состав Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации.
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Регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
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