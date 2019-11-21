Экономика
ИзвестияВ России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
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В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.Известия16:01
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Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
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ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
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В Xiaomi акцентировали внимание на популярности оболочки MIUI
Устройства включают в себя смарт-телевизоры, кондиционеры, очистители воздуха, увлажнители и вентиляторы и т.п. Еще одна цифра рассказывает о том, что более 49,9 миллионов пользователей умных колонок могут управлять большим количеством всех вышеперечисленных устройств выпущенных компанией.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
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Спецслужбы Сербии проверят сообщения о попытках вербовки военного
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Технологии
Apple судится из-за российского патента на функцию экстренных вызовов
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Футбол
Определились все участники стыковых матчей Евро-2020
Одна из команд займет место в Пути С, три другие — в Пути А. Стыковые матчи, согласно новому регламенту турнира, подразумевают систему плей-офф из полуфинала и финала.
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В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,3
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Политика
Суд ООН требует от России ответить на иск Украины
Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Кино
Создатель «Фарго» Ноа Хоули займется следующим «Стартреком»
Технологии
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
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На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
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Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia
Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia.
Политика
В Посольстве РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
Посольство РФ прокомментировало территориальные претензии Эстонии и подчеркнуло, что в 2014 году Эстония отказалась от них, сообщается на сайте дипмиссии.
Экономика
В России могут заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года
Вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить на три года требования к объемам жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на уровне 75,7 млн кв м. По итогам прошлого года в России было построено 75,7 млн кв м жилья.
Хоккей
ЦСКА победил «Витязь» и прервал серию из четырех поражений
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.