В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.

с чего всё началось

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

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