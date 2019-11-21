Экономика

ИзвестияИзвестияВ России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
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с чего всё началось

Дальний восторг: в России предложили создать лоукостер для полетов в ДФО

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.
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Иван Николаевич Абрамов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации от исполнительной власти Амурской области с 27 сентября 2018 года, входит в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике, входит в состав Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации.
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