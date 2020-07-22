Энергетика
Lenta.ruВ России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное президентом союза Евгением Аркушей в ведомство.
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
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Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал ситуацию с увольнением российского актера театра и кино Федора Добронравова.
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Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
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Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Релиз супергеройской картины несколько раз переносили и сейчас он намечен на 27 августа.
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Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске
Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
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РИА Новости вчера в 06:20
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Зеленский прибыл на границу с ЛНР и назвал условие прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и назвал условие прекращения огня в регионе, которое должно наступить с 27 июля.
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В России стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года
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Evo-rus.com вчера в 11:06
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Климкин предложил превратить Крым в проблему для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
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Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
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«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А
"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 17:40
Происшествия
138 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 138 человек подтверждено инфицирование, выздоровели еще 417 человек, семь носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
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Экономика
Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Федеральный центр направил пострадавшим от коронавируса регионам триллион рублей, это на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике
Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в «солнечном» купальнике.
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Во Флориде один человек погиб при стрельбе на базе ВВС
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Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
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Хакасия может в ближайшее время перейти к следующему этапу снятия ограничений
В случае сохранения тенденции по снижению прироста заболевших Хакасия может в ближайшее время перейти к следующему этапу снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
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Илон Маск анонсировал две новые модели Tesla
Основатель компании Tesla Илон Маск заявил о скором появлении двух новых моделей электрокаров.
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В Хабаровск вылетели врачи из Москвы для борьбы с COVID-19
В субботу,25 июля, в Хабаровск прилетит бригада московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
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Защитник "Зенита" Игорь Смольников определился с новым клубом.
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В детском лагере Кузбасса коронавирус выявили у шести человек
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Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Иркутской области
В Иркутской области за сутки скончались шесть человек с коронавирусом, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Твой Иркутск 01:38
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Названы способы защитить смартфон и компьютер от вредоносных рассылок
«Если информация попадет в руки злоумышленников, они до последнего будут стараться получить доступ к банковской карте и средствами человека, пытаясь установить на гаджеты вредоносное ПО», — отметил Мясоедов.
Телеканал 360° 01:57
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Military Watch: единый двигатель повысит эффективность истребителей Су
Российская газета 23 июля в 03:06
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Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ
SM News вчера в 08:48