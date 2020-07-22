Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили способы остановить рост цен на бензин

Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное президентом союза Евгением Аркушей в ведомство.
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Российский топливный Союз назвал причину повышения цен на бензин

REGNUM23 июля в 00:51

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

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В ФАС заяивли, что оптовые цены бензина и дизеля стабильны

ТАССвчера в 11:50

Независимые АЗС опасаются оттока покупателей из-за роста цен

Коммерсантъ23 июля в 11:55

Владельцы независимых АЗС попросили ограничить рост оптовых цен на бензин

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Власти России ответили на жалобы по поводу дорогого бензина

Lenta.ruвчера в 13:48

Торговцы бензином пожаловались в ФАС: оптовые цены на топливо растут быстрее, чем на АЗС, а маржа петербургских сетей падает

Фонтанка.Ру22 июля в 10:39
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Подсчитано число участников акции в поддержку Фургала в Хабаровске

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Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
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Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал ситуацию с увольнением российского актера театра и кино Федора Добронравова.
CT news вчера в 22:20
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Происшествия

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
РБК 00:55
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Кино

Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»

Релиз супергеройской картины несколько раз переносили и сейчас он намечен на 27 августа.
Evo-rus.com вчера в 06:22
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Политика

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
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Политика

Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске

Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
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Происшествия

Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости вчера в 06:20
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Политика

Зеленский прибыл на границу с ЛНР и назвал условие прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и назвал условие прекращения огня в регионе, которое должно наступить с 27 июля.
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В России стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года

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Evo-rus.com вчера в 11:06
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Политика

Климкин предложил превратить Крым в проблему для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
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Политика

Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

РИА Новости 23 июля в 21:36
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Футбол

«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А

"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 17:40
Происшествия

138 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 138 человек подтверждено инфицирование, выздоровели еще 417 человек, семь носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 02:04
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Экономика

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Федеральный центр направил пострадавшим от коронавируса регионам триллион рублей, это на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Lenta.ru вчера в 07:42
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике

Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в «солнечном» купальнике.
Территория новостей вчера в 06:30
Происшествия

Во Флориде один человек погиб при стрельбе на базе ВВС

РБК вчера в 22:58
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Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
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Здоровье

Хакасия может в ближайшее время перейти к следующему этапу снятия ограничений

В случае сохранения тенденции по снижению прироста заболевших Хакасия может в ближайшее время перейти к следующему этапу снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Хакасия вчера в 11:58
Авто

Илон Маск анонсировал две новые модели Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил о скором появлении двух новых моделей электрокаров.
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Общество

В Хабаровск вылетели врачи из Москвы для борьбы с COVID-19

В субботу,25 июля, в Хабаровск прилетит бригада московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 21:49
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
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Общество

С 25 июля разрешена работа ресторанов и кафе в Калининграде

«Остаются закрытыми рестораны, бары, кафе и фудкорты, расположенные в торговых центрах и комплексах, однако не ограничивается работа их летних террас», - добавили в правительстве.
Каскад вчера в 12:00
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Футбол

Защитник «Зенита» подписал контракт с «Краснодаром»

Защитник "Зенита" Игорь Смольников определился с новым клубом.
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Общество

В детском лагере Кузбасса коронавирус выявили у шести человек

Российская газета вчера в 08:32
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Здоровье

23 июля. Главное за сутки

Главное за сутки Руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина ушел в отставку.
Православие и Мир 23 июля в 02:37
Общество

Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Иркутской области

В Иркутской области за сутки скончались шесть человек с коронавирусом, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
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Интернет

Названы способы защитить смартфон и компьютер от вредоносных рассылок

«Если информация попадет в руки злоумышленников, они до последнего будут стараться получить доступ к банковской карте и средствами человека, пытаясь установить на гаджеты вредоносное ПО», — отметил Мясоедов.
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Армия и оружие

Military Watch: единый двигатель повысит эффективность истребителей Су

Российская газета 23 июля в 03:06
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Музыка

Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ

SM News вчера в 08:48
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