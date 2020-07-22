Энергетика
Lenta.ruВ России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное президентом союза Евгением Аркушей в ведомство.
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Российский топливный союз обратился в ФАС из-за роста оптовых цен на бензин
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