Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное президентом союза Евгением Аркушей в ведомство.

В России предложили способы остановить рост цен на бензин

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