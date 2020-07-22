Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное президентом союза Евгением Аркушей в ведомство.

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Финансы Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году По мнению эксперта, уже в нынешнем году доллар ждет катастрофический обвал, поэтому деньги лучше вкладывать в другие валюты – евро, швейцарские франки, монетарное золото. 34

Общество Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря Более 40 человек, включая монахинь, духовенство и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), но большинство насельниц до сих пор остается в обители, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев со ссылкой на свои источники в монастыре. 23

Финансы Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. 235

Технологии В «Юле» отрицают утечку данных пользователей В пресс-службе «Юлы» заявили, что у сервиса не происходило утечек, прокомментировав информацию о том, что в свободном доступе оказались данные 300 тыс. пользователей. 19

Футбол «Локомотив» объявил об уходе Жоау Мариу Португальский игрок футбольного клуба «Локомотив» Жоау Мариу принял решение покинуть команду.

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Энергетика Цены на бензин в России в июне выросли на 0,8% Москва, 23 июля 2020, 19:11 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в июне выросли в среднем на 0,8%, а за период с начала текущего года — на 1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).