Экономика
Lenta.ruВ России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное президентом союза Евгением Аркушей в ведомство.
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Владельцы независимых АЗС несут убытки из-за стремительного роста спроса на топливо
ИА Крыминформ21 июля в 07:16
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Майк Тайсон и Рой Джонс-младший проведут бой 12 сентября
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Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
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Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
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Ведомости вчера в 22:44
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
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Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас «трудные времена» из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
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Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 22 июля в 10:49
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Альбина Джанабаева показала «ноги от ушей» в фотосессии без юбки
Акцент в фотосъемке явно сделан на длинных что называется «ногах от ушей» бывшей вокалистки «ВИА Гры», да и в целом на потрясающей фигуре певицы.
Bimru.ru вчера в 07:46
Футбол
Аленичев призвал «Спартак» оставить Тедеско
Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев призвал оставить Доменико Тедеско на посту наставника московской команды, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 00:05
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
Игры
Microsoft анонсировала новую Fable для ПК и Xbox Series X
Дебют первого трейлера состоялся в рамках презентации Xbox Games Showcase.
3DNews вчера в 13:36
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Учёные разработали препарат от сердечного приступа
Evo-rus.com 01:29
Экономика
В России назревает потребительский кризис
Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%.
Ведомости вчера в 18:17
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Автоновости дня вчера в 17:05
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«Ведьмак» стал лидером рейтинга самых популярных сериалов Netflix
Родной город 22 июля в 11:43
Общество
Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ избавиться от бессонницы.
РИА Новости вчера в 18:00
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 22 июля в 08:20
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Блохин 10 раз сказал слово «плевок», оценивая назначение Луческу в киевское «Динамо»
Нева Спорт вчера в 12:24
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM 22 июля в 15:47
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Live24 вчера в 14:59
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео
Коммерсантъ 00:52
Здоровье
Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:05
Политика
Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с речью об американо-китайских отношениях в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линде.
Моя Москва.онлайн 00:36
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ вчера в 12:08
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор 22 июля в 03:40
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com вчера в 04:10
Политика
Путин перестал встречаться с лидером КПРФ Зюгановым
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выступил 22 июля в Госдуме с жалобой на отсутствие общения с президентом России Владимиром Путиным.
Общественная служба новостей вчера в 08:11
Происшествия
В Казахстане толпа попыталась линчевать похитителя 5-летней девочки
В городе Сатпаев Карагандинской области Казахстана (в 549 км от областного центра) толпа попыталась устроить самосуд над подозреваемым в похищении пятилетней девочки, сообщает Ratel.kz.
Фергана вчера в 20:38