Место России в рейтинге Doing Business Всемирного банка потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучаются.

с чего всё началось

Министерство экономического развития подготовило предложения по совершенствованию методики расчета рейтинга Всемирного банка Doing Business, сообщил 24 октября исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин.

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