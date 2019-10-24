Экономика
REGNUMВ России предложили усовершенствовать рейтинг Doing Business
Министерство экономического развития подготовило предложения по совершенствованию методики расчета рейтинга Всемирного банка Doing Business, сообщил 24 октября исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин.
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Место России в рейтинге Doing Business Всемирного банка потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучаются.ТАСС07:46
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