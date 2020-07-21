Общество
Lenta.ruВ России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов. Его будут оценивать на этапе проектирования и приемки строений. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо председателя союза Петра Шелища.
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Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу.
— Петр Шелищ, российский политикТАСС вчера в 19:11
с чего всё началось
Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с предложением разработать новый стандарт для строительной отрасли: в нем будет утвержден метод оценки сроков службы жилых домов. Об этом сказано в письме председателя союза Петра Шелища в министерство от 16 июля, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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