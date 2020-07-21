Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов. Его будут оценивать на этапе проектирования и приемки строений. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо председателя союза Петра Шелища.
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Петр Шелищ
Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу.
— Петр Шелищ, российский политикТАСС 19:11
с чего всё началось

Застройка на века: домам хотят прописать «срок годности»

В России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ. С письмом ознакомились «Известия».
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