Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.

с чего всё началось

Инициатива направлена на то, чтобы отменить комиссию, которую некоторые банки взимают со своих клиентов. В настоящее время клиенты одного банка могут платить комиссию за перевод средств друг другу, если их карты или счета открыты в разных регионах РФ.

В России предложили установить единую комиссию за переводы с карт

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