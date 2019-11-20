Экономика

ИзвестияИзвестияВ России предложили установить единую комиссию за переводы с карт

Инициатива направлена на то, чтобы отменить комиссию, которую некоторые банки взимают со своих клиентов. В настоящее время клиенты одного банка могут платить комиссию за перевод средств друг другу, если их карты или счета открыты в разных регионах РФ.
Читать в источнике
Комментировать97
с чего всё началось

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.
РБКвчера в 22:02

Подробнее о событии

Изменение комиссии за переводы с карт напугало финансистов

Московский Комсомолец11:32

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:54

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

РИА Новости03:17

ЦБ вновь обсудит вопрос о выравнивании комиссии за карточные переводы

Коммерсантъ03:10

В России задумали сделать единой стоимость переводов с карт

Lenta.ru02:05

РБК: ЦБ вновь хочет уравнять комиссию за межбанковские и внутрибанковские переводы

ТАСС01:19

В России могут установить единую комиссию за переводы с карт

RT на русском05:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика

Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 11:18
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Lenta.ru 08:32
Здоровье

Минздрав открыл горячую линию по трансплантации органов детям

Министерство здравоохранения организовало «горячую линию» по вопросам трансплантации органов детям, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Rambler News Service 10:59
Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
Происшествия

Челябинец весь день сидит в больнице с дочкой-инвалидом, настаивая на госпитализации

Михаил Кокаев сегодня весь день сидит в больнице с ребенком и намерен оставаться там до тех пор, пока им не начнут оказывать помощь.
Znak.com 10:23
Экономика

Россия пустит грузы в обход Прибалтики

Pravda.Ru 08:35
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Авто

На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора

На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Тарантас Ньюс вчера в 03:48
Транспорт

Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»

Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Комсомольская правда 06:23
Религия

Аксенов поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

По мнению Аксенова, деятельность патриарха Кирилла "способствует укреплению православной веры и единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, возрождению и развитию традиций милосердия и благотворительности" Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с днем рождения.
SM News 01:30
Политика

Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России

Президент России Владимир Путин сообщил, что после введения первых санкций в отношении Москвы у него была тревога, но в итоге Россия достигла очень серьёзных и положительных результатов в импортозамещении.
RT на русском 06:44
Политика

В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
ТАСС 08:33
Энергетика

Козак назвал новую цену на газ для Молдавии с «существенной» скидкой

Цена на российский газ для Молдавии «значительно» снизится с 1 января 2020 г. в связи с изменением формулы цены контракта – до $173 за тысячу кубометров, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Ведомости 11:19
Футбол

Влашич получил травму в игре за сборную Хорватии

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за национальную команду со сборной Грузии.
Sportbox.RU вчера в 14:33
Политика

Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»

Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.
РИА Новости 09:40
Шоу-бизнес

Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице

Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Вечерняя Москва 01:07
Происшествия

СК отказался проверить ФСБ из-за разглашения налоговой тайны Израйлита

Следственные органы не нашли оснований для проверки сотрудников ФСБ после изъятия декларации участника амнистии капиталов, совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК 09:17
Футбол

Семин прокомментировал состояние Фарфана и Мариу

Наставник ФК «Локомотив» Юрий Семин рассказал о ситуации с травмированными футболистами, сообщает «Чeмпиoнат».
ProstoProSport 09:44
Политика

Зеленский прибыл в Луганск на открытие моста на линии соприкосновения

Газета.Ru 08:39
Футбол

УЕФА утвердил состав корзин на жеребьёвке Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьёвке финальной части чемпионата Европы 2020 года.
News.ru 08:13
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru вчера в 04:10
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 07:08
Кино

Фильм «Джокер» может получить продолжение

Neva.Today 11:10
Авто

Aston Martin представил свой первый кроссовер Aston Martin DBX

Стоит сказать, что представленный автомобиль DBX — это первый кроссовер в истории бренда Aston Martin.
Тарантас Ньюс вчера в 23:37
Армия и оружие

В России появилось видео испытаний одной из мощнейших пушек в мире

Московский Комсомолец 11:12
Общество

ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 10:52
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Lenta.ru 09:11
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк раскритиковала Софию Ротару

Ревизор.ру 11:01
Космос

Stingray Glider используются для изучения облачных вершин Венеры

AstroNews.ru 18 ноября в 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное