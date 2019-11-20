Экономика

ИзвестияИзвестияВ России предложили установить единую комиссию за переводы с карт

Регулятор предлагает, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями, сообщает телеканал «360».
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с чего всё началось

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.
РБК19 ноября в 22:02

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Изменение комиссии за переводы с карт напугало финансистов

Московский Комсомолецвчера в 11:32

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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РИА Новостивчера в 03:17

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Коммерсантъвчера в 03:10

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РБК: ЦБ вновь хочет уравнять комиссию за межбанковские и внутрибанковские переводы

ТАССвчера в 01:19

В России могут установить единую комиссию за переводы с карт

RT на русскомвчера в 05:23
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Коммерсантъ 06:50
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Газета.Ru 19 ноября в 14:12
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Космос

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Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на информацию о смерти актрисы

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Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
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