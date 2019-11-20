Экономика
ИзвестияВ России предложили установить единую комиссию за переводы с карт
Регулятор предлагает, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями, сообщает телеканал «360».
Читать в источнике
Оценить129
с чего всё началось
Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.РБК19 ноября в 22:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 08:49, Ашберн
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Общество
Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей
Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
Политика
В МИД прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Шоу-бизнес
Брэда Питта заметили в компании актрисы, которая моложе его на 25 лет
Американского актера Брэда Питта заметили в компании 30-летней актрисы Алии Шокат, сообщает издание People.
Футбол
Джикия вошёл в сотню лучших футболистов квалификации Евро-2020
В список 100 лучших футболистов отборочного раунда вошёл один представитель сборной России — защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, занявший 69-е место в рейтинге.
Кино
Звезда «Игры престолов» рассказала о «секретной» концовке сериала
У сериала «Игра престолов» был «секретный» альтернативный финал. Об этом 21 ноября сообщил портал Screen Rant.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Футбол
Черчесов отреагировал на оскорбления Дзюбы болельщиками
Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов отреагировал на ситуацию с прозвучавшими со стороны фанатов в адрес форварда национальной команды Артема Дзюбы оскорблениями.
Политика
Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей
Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о российских войсках в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами ответил на вопрос одного из них, какие именно военные докладывают главе государства Владимиру Путину о том, что Киев продолжает обстрелы независимых республик Донбасса, если есть известная официальная позиция, что российских войск там нет.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Футбол
«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда»
Последняя реконструкция на «Энфилде» прошла в 2016 году, когда вместимость стадиона увеличилась с 45 до 54 тыс. мест после расширения главной трибуны.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
Согласно декларации, в 2018 году Рогозин заработал 29,5 млн рублей.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Музыка
Группа «Каста» предложила Путину альтернативный гимн России
Известная российская рэп-группа «Каста» сочинила новую версию гимна России.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на информацию о смерти актрисы
Родственники Анастасии Заворотнюк в социальных сетях опровергли данные о смерти актрисы и пообещали выяснить, кто распространяет лживую информацию.
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 п.п. на приобретение готового жилья, а также на 0,4 п.п. на приобретение строящегося жилья в большинстве регионов России (в шести регионах ставку снизят на 0,6 п.п.). Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%, сообщила пресс-служба банка.
Общество
В Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter
В четверг, 21 ноября, стало известно о том, что в Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter.
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Игры
Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».